Résultats Médiamétrie 126 000 Radio janvier-mars 2021

France Inter 1re radio de France avril 2021 © Radio France

France Inter, leader en AC et en PDA

Avec 6 727 000 auditeurs et une audience cumulée de 12.3%, France Inter confirme sa place de 1re radio de France pour la 9è fois consécutive. Elle enregistre une PDA de 13.3% (sa 3è meilleure performance toutes vagues confondues).

► Le 7/9, 1re matinale de France depuis 5 ans, largement en tête !

La matinale fédère chaque jour 4 119 000 auditeurs. Elle atteint son pic d’audience avec le journal de 8h de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France par 2 252 000 auditeurs. Les interviews de Léa Salamé et Nicolas Demorand à 7h50 et à 8h20 sont les plus écoutées de France.

► Carton plein sur le numérique !

France Inter est également la radio la plus écoutée de France sur les supports numériques avec 1 700 000 auditeurs par jour. (Médiamétrie Global Radio sept-oct 2020).

France Inter enregistre en mars 2021 :

46.5 millions de podcasts

44 millions de vidéos vues

L’offre de podcasts jeunesse OLI et Les Odyssées comptabilise plus de 30 millions de téléchargements depuis leur lancement.

Sources, Podcasts : Médiamétrie eStat podcast / AT Internet Vidéos vues : sources internes et plateformes partenaires