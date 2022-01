Résultats Médiamétrie EAR Etude Audience Radio - National – novembre-décembre 2021

France Inter © Radio France

France Inter : Leader en AC et en PDA

Avec 6 959 000 auditeurs, soit une AC de 12.7% et une PDA de 13.6%, France Inter confirme sa place de 1re radio de France pour la 12ème fois consécutive.

Elle rassemble un nombre record d’auditeurs, toutes vagues et toutes stations confondues depuis le lancement de la mesure en 2002.

►Le 7/9 : une PDA record

Le 7/9, 1re matinale de France depuis 7 ans, fédère chaque jour 4 288 000 auditeurs avec une AC de 7.8% et une PDA record toutes vagues confondues de 17.9%.

Le pic d’audience est atteint à 8h avec le journal de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France. Les interviews de Léa Salamé et Nicolas Demorand à 7h50 et à 8h20 sont les plus écoutées de France.

►France Inter, numéro 1 sur les podcasts

France Inter enregistre 46.5 millions d’écoutes à la demande et conserve sa première place de radio la plus podcastée.

L’ensemble de son offre de podcasts jeunesse (OLI, OLMA, Bestioles et Les Odyssées) enregistre plus de 47 millions d’écoutes depuis leurs lancements respectifs.

France Inter est également la radio le plus écoutée de France sur les supports numériques avec 1,7 million auditeurs quotidiens.

Sources : Médiamétrie eStat Podcasts, octobre décembre 2021 / Médiamétrie Global Radio janvier-mars 2021 sept-oct 2021