Résultats Médiamétrie EAR Etude Audience Radio - National – Sept-Oct 2021

1re radio de France - France Inter © Radio France

France Inter, une excellente vague de rentrée en AC et PDA

Avec 6 527 000 auditeurs (soit une AC de 11.9%) et une PDA de 12.6%, France Inter confirme sa place de 1re radio de France pour la 11ème fois consécutive et signe sa deuxième meilleure rentrée historique (versus sept-oct 2020).

En 7 ans, France Inter a largement consolidé son audience et gagné 1 233 000 auditeurs :

Nombre d'auditeurs quotidiens de France Inter /

France Inter, records pour les Matinales 5/7 et 7/9 en PDA

Le 5/7 enregistre une AC de 2.4% et une PDA historique de 13.4%

Le 7/9, 1re matinale de France depuis 6 ans, fédère chaque jour 4 055 000 auditeurs quotidiens avec une AC de 7.4% et une PDA record sur une vague de rentrée à 17.2%.

Le pic d’audience est atteint à 8h avec le journal de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France.

France Inter, leader sur les podcasts

France Inter enregistre 45.6 millions d’écoutes à la demande (tous supports et modes d’écoute numérique : smartphone, tablette, enceinte connectée, ordinateur…) et conserve sa première place de radio la plus podcastée.

L’ensemble de son offre de podcasts jeunesse (OLI, OLMA, Bestioles et Les Odyssées) enregistre plus de 42 millions d’écoutes depuis leurs lancements respectifs.

France Inter est également la radio le plus écoutée de France sur les supports numériques avec 1 600 000 auditeurs quotidiens (Médiamétrie Global Radio janvier-mars 2021).

Sources : Médiamétrie eStat Podcasts, octobre 2021 / Médiamétrie Global Radio janvier-mars 2021