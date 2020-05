Global Radio Médiamétrie janvier-mars 2020

France Inter, 1re radio de France sur le numérique en direct et en différé

Avec 1,47 million d’auditeurs numériques chaque jour (plus 141 000 en 1 an), France Inter est de très loin la radio la plus écoutée de France sur le numérique, leader sur les smartphones, les ordinateurs et les tablettes. France Inter creuse fortement l’écart avec les autres radios du marché (plus de 630 000 auditeurs d’écart avec le second du classement).

Ce succès se confirme également sur l’écoute en différé avec 830 000 auditeurs quotidiens (plus 192 000 en 1 an). C’est 530 000 auditeurs de plus que le second du classement.

Si l’on zoome sur les écoutes en différé, non plus en nombre d’auditeurs quotidiens mais en volume d’écoutes mensuel, France Inter enregistre un nouveau record avec plus de 50 millions d’écoutes à la demande pour le seul mois d’avril (plus 27% en 1 an).

Ces résultats en très forte hausse sont puissamment tirés par l’AOD dont la consommation a presque doublé en 1 an : les tranches d’informations (5/7 ; 7/9 ; 12h30/14h ; 18/20) progressent très fortement, ainsi que la grande majorité des programmes sur ce mode de consommation de la radio.

Sources : Médiamétrie eStat et AT Internet, avril 2020

Les podcasts natifs à destination des enfants et des familles OLI et Les Odyssées ont capitalisé chacun près de 2 millions d’écoutes en avril. Depuis leur lancement, ils enregistrent en cumulé plus de 14 millions d’écoutes.

Sources : Médiamétrie eStat et AT Internet, avril 2020

