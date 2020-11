France Inter, 1re radio en Ile-de-France.

Médiamétrie 126 000 Radio IDF, Résultats intermédiaires Sept-Oct 2020 - Médiamétrie 126 000 Radio, Sept-Oct 2020

logo france inter © Radio France

France Inter leader en AC et PDA

Avec 1 360 000 auditeurs ( 85 000 auditeurs en 1 an), une audience cumulée record pour une vague de rentrée de 13.4% ( 0.7 pt en 1 an) et une part d’audience de 15.5%, France Inter confirme sa place de 1re radio en Ile-de-France.

Ces succès font écho aux excellents résultats de la chaîne au niveau national !

Celle-ci signe sa meilleure rentrée historique avec 6 808 000 auditeurs quotidiens et une audience rajeunie avec 1 124 000 auditeurs de moins de 35 ans.