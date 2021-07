Résultats Médiamétrie 126 000 Ile-de-France / avril-juin 2021 / sept 20-juin 21

1re radio en Ile-de-France, France Inter confirme sa place de leader en Ile-de-France, tant sur la saison Avril-Juin 2021 que sur le cumul de l’ensemble de la saison 2020-21

Ce leadership se constate (chiffres saison 2020-21) :

en AC avec 1 304 000 auditeurs quotidiens

avec en PDA avec 15,9% ( 1pt en un an), un niveau jamais atteint par aucune radio depuis le lancement de la mesure d’audience.

avec ( 1pt en un an), un niveau jamais atteint par aucune radio depuis le lancement de la mesure d’audience. à Paris Intra-Muros

en Petit-Couronne

Le 7/9, toujours numéro 1 La matinale de Léa Salamé et Nicolas Demorand, leader au niveau national depuis 8 ans, l’est depuis 10 saisons consécutives en Ile-de-France.

Pour la saison 2020-21, l’émission compte :

799 000 auditeurs quotidiens

20,9% de part d’audience

L’émission atteint son pic d’audience avec le journal de 8h de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France avec 453 000 auditeurs. Les interviews de Léa Salamé et Nicolas Demorand à 7h50 et à 8h20 demeurent les plus écoutées de France.

