Mardi 3 novembre, les électeurs américains choisiront le nouvel occupant de la Maison Blanche entre Donald Trump, candidat à un second mandat et Joe Biden, vice-président de 2009 à 2017, candidat du Parti démocrate.

France Inter se met à l'heure américaine et regarde attentivement la Maison Blanche. © AFP / SAUL LOEB

Une élection à suivre sur France Inter dès le vendredi 2 octobre

►►► « Le 7/9 » de Nicolas Demorand et Léa Salamé

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre

7h15 : « Zip code » une série de 5 zooms, pour un coup de projecteur sur 5 villes américaines

Chaque vendredi, à partir du 2 octobre, en partenariat avec la revue «America»

8h20 : « Le grand entretien » de Nicolas Demorand et François Busnel

► 2 oct : Jeanine Cummins

► 9 oct : Louise Erdrich

► 23 oct : David Joy

Depuis janvier 2020, le vendredi, à 8h45

« Good morning America » de Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis ; il livre un regard décalé sur la campagne présidentielle américaine.

►►► « Le 13/14 » de Bruno Duvic

du lundi 12 au vendredi 16 octobre

Série « Une semaine dans leur vie » à l’heure américaine

du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre

Tous les jours, Grégory Philipps, correspondant à Washington pour France Inter, fera vivre la campagne et l’après-scrutin

►►► « Le 18/20 » de Fabienne Sintes

depuis février, le jeudi, à 18h15

« Ecris-moi l’Amérique » de François Busnel : Dans « Un jour dans le monde », François Busnel, directeur de la rédaction d’America raconte l’Amérique d’aujourd’hui dans toute sa diversité et son infinie complexité, à travers ses plus grands auteurs contemporains.

►►► Deux journées spéciales : mardi 3 et mercredi 4 novembre

►►► Mardi 3 novembre, à partir de 22h, une nuit américaine

Une émission présentée par Fabienne Sintes : entre minuit et 5h du matin, diffusée sur France Inter et France Info avec la participation de Frédéric Carbonne

>>> A suivre aussi :

De nombreux reportages dans les différentes éditions d’information avec les correspondants permanents : Grégory Philipps, Loic Pialat et Loïg Loury et des envoyés spéciaux : Sébastien Paour, Benjamin Illy, Mathilde Dehimi et Benjamin Fontaine.

dimanche 11 octobre

9h10 : « Interception »de Philippe Bardonnaud, Géraldine Hallot et Vanessa Descouraux

« L’élection américaine en Arizona » reportage de Benjamin Illy : L'état, traditionnellement républicain, pourrait basculer dans le camp démocrate, augmentant les chances de victoire finale pour Biden, notamment en raison du vote des latinos et des natives américains, qui sont parmi les victimes les plus nombreuses de la pandémie !

samedi 31 octobre

9h10 : On n’arrête pas l’éco d’Alexandra Bensaid

Emission spéciale Etats-Unis avec Jason Furman, professeur d’économie à Harvard, ancien conseiller économique de Barack Obama.

Et « Les gagnants et perdants du mandat de Trump », un reportage de Benjamin Fontaine

Sur franceinter.fr

des vidéos

«Si j’étais président, que ferais-je » : Série de portraits d’Américains qui répondent à la question « Si vous étiez président… », réalisée par les envoyés spéciaux : Grégory Philipps, Omar Ouahmane, Benjamin Illy et Benjamin Fontaine. Une vidéo par jour, à découvrir dès le lundi 28 septembre

des podcasts

« L’Amérique pour les kids » de Valérie Cantié : Les projets sur Mars, la conquête de l’Ouest, Donald Trump … Découverte les Etats-Unis de 2020 en 8 épisodes. « L’Amérique pour les kids », un podcast en 8 épisodes pour les 7-11 ans à écouter dès le 16 octobre

«Presidents» : 9 podcasts pour 9 Présidents américains, racontés par Fabienne Sintes

Les élections américaines à suivre aussi sur Twitter @franceinter