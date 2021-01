Résultats Médiamétrie 126 000 radio nov-déc 2020

France Inter © Radio France

« Ce succès signe la rencontre entre une radio et son époque. France Inter a depuis longtemps fait le choix de porter résolument son attention sur les grandes problématiques contemporaines de l’avenir de la planète à l’égalité hommes femmes ; d’explorer la pop culture et les musiques d’aujourd’hui ; de considérer l’auditeur comme un partenaire. Mais elle a aussi pris le pari de programmes exigeants dans leur contenu plutôt que de s’inscrire dans une logique de flux. Cette stratégie fait écho aux attentes et aux nouveaux usages des auditeurs plus numériques, plus mobiles, plus avisés. »

Laurence Bloch, directrice de France Inter

France Inter, leader en AC et en PDA

Avec 6 906 000 auditeurs et une audience cumulée de 12.7% quasi stable, France Inter confirme sa place de 1re radio de France pour la 8ème fois consécutive. Elle enregistre une PDA de 14.7%, un record inégalé dans le secteur de la radio.

France Inter est également la radio la plus écoutée de France sur les supports numériques avec 1 700 000 auditeurs par jour. (Médiamétrie Global Radio sept-oct 2020).

Le 7/9, 1re matinale de France depuis 5 ans, largement en tête !

La matinale fédère chaque jour 4 302 000 auditeurs ( 17 000 auditeurs en 1 an et 192 000 sur une vague). La matinale atteint son pic d’audience avec le journal de 8h de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France par 2 486 000 auditeurs. Les interviews de Léa Salamé et Nicolas Demorand à 7h50 et à 8h20 sont les plus écoutées de France.

France Inter continue de rajeunir son audience

France Inter est écoutée par 1 060 000 auditeurs de moins de 35 ans.

Des records historiques sur l’ensemble des programmes

En audience cumulée : de 9h à 19h

En part d’audience : de 5h à 21h

Carton plein sur le numérique !

France Inter enregistre en novembre 2020 :

36 millions d’écoutes en direct ( 48% en 1 an) : record historique

( 48% en 1 an) : record historique 47.8 millions d’écoutes à la demande ( 19% en 1 an)

( 19% en 1 an) 42 millions de vidéos vues ( 16% en 1 an)

(Sources : ACPM Classements des radios digitales – écoutes actives monde / eStat podcast et AT Internet / sources internes et plateformes partenaires)