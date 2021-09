Un lieu unique et privilégié d’échanges et de discussions entre les historiens et le grand public.

Les rendez vous de l'histoire de Blois © Edition 2021 - MA PRODUCTION Les Shadoks par Jacques Rouxel Belleville 2021

France Inter plonge au cœur de l’actualité et de l’histoire avec la 24ème édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois qui a pour thème cette année : « Le Travail ».

La chaîne s’installe au sein du plus grand festival d’Histoire de France, pour offrir à ses auditeurs un regard nouveau sur les grandes thématiques historiques anciennes et contemporaines.

Intelligence Service de Jean Lebrun. Chaque samedi, l’agence de renseignement de Jean Lebrun a pour mission de repérer des penseurs qui peuvent éclairer les auditeurs.

► Samedi 9 octobre, à 18h10 en public et en direct : Karl Marx avec Jean-Numa Ducange, professeur des universités en histoire contemporaine à l’université de Rouen

On va déguster de François-Régis Gaudry. L’émission hebdo qui sort les crocs et passe au grill toute l’actualité de la gastronomie.

► Dimanche 10 octobre, à 11h : Rabelais, portrait d’un ogre humaniste avec Marie Gricourt, cheffe de la Table d’à Côté à Ardon et Stéphane Solier, professeur agrégé de Lettres classiques, chercheur en culture et histoire de l’alimentation.

► Enregistrement en public le jeudi 7 octobre de 17h à 18h

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles – dispositif sanitaire

Auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire – 4-6 Place Jean Jaurès, Blois