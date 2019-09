Un nouveau spot de pub pour cette rentrée ! “France Inter, du bonheur en tranches de 5h à minuit“. Une création qui se déploie avec deux films pour la TV, le Web et le cinéma.

France Inter a confié à Movement la création de son film publicitaire de rentrée. La chaîne prend la parole avec une création sous le signe du sourire, de la diversité et de la surprise se concluant par la promesse : “France Inter, du bonheur en tranches de 5h à minuit“. Une création qui se déploie avec deux films pour la TV, le Web et le cinéma.

Pour la 1re fois de son histoire, France Inter est devenue 1re radio de France (avec plus de 6.34 millions d’auditeurs dont 1 million de moins de 35 ans).

Intergénérationnelle, fédératrice et ancrée dans son époque, la station ambitionne de toucher un public toujours plus large, toujours plus jeune et toujours plus connecté.

C’est ainsi qu’elle a confié à Movement le soin de concevoir et réaliser son nouveau spot publicitaire.

« Un spot joyeux et ludique qui révèle à la fois les personnalités et la diversité des voix qui font le succès de l’antenne mais qui revendique aussi L’Esprit Inter, un esprit libre et créatif, notamment par le choix de l’animation. L’objectif, susciter l’intérêt et la curiosité de tous ceux qui n’écoutent pas ou que très rarement la station. Une envie, celle de les accrocher grâce à cet univers pop qui définit bien l’antenne ».

Morgane Le Tac, Directrice de la communication de France Inter.

Pour incarner cette richesse et cette personnalité, Movement a inventé un concept créatif sur le principe du cadavre exquis. Cette fois-ci sonore, il s’est construit à partir de phrases dites par plus de 40 journalistes, chroniqueurs et producteurs de France Inter, des phrases ou des bouts de phrases piochés dans diverses émissions et mises bout à bout comme un grand collage sonore surréaliste, illustré de manière littérale. En 20’’ ou 30’’, il résume une journée entière d’antenne.

La mise en image a été confiée aux illustrateurs et réalisateurs de Division, Mrzyk et Moriceau. Grâce à leur talent et leur style, ils ont su traduire cette bonne humeur que l’on entend chaque jour sur France Inter. Un talent et un style populaires et reconnus (+ de 277 000 followers les suivent sur Instagram) qui s’accordent parfaitement avec l’inventivité et l’esprit de troupe de France Inter.

La campagne TV, cinéma et Web démarre le mercredi 18 septembre. Elle est destinée à promouvoir l’image de France Inter tout au long de la saison radiophonique 2019/2020.

Fiche Technique



Agence MVMT

Production & Stratégie : Jean-Noël Perrin

Direction de Création et DA : Romain Guillon

Direction de Création et Rédacteur : Pierre Riess

Illustrateurs et réalisateurs : Mrzyk et Moriceau (production Division)

Assistants Production : Lola Burelle et Nicolas Vigerie

Enregistrements : Radio France

Réalisation sonore : Capitaine Plouf

France Inter

Directrice de France Inter : Laurence Bloch

Directrice de la communication de France Inter : Morgane Le Tac

Radio France

Directrice de la communication de Radio France : Monique Denoix

Direction de la communication de Radio France : Sylvie Berranger et Camille Waldschmidt

