France Inter en public et direct du Salon International de l’Agriculture lundi 24 et vendredi 28 février 2020

Salon International de l'Agriculture © Edition 2020

Cette année encore, France Inter s’installe au cœur de la plus grande ferme de France qui rassemble près de 4 000 animaux et tous les acteurs du monde agricole pour revenir sur les dernières innovations de l’agriculture d’aujourd’hui.

Le thème de l’édition 2020 réjouira les urbains : L’Agriculture vous tend les bras

France Inter vous propose 3 rendez-vous en public et en direct du Parc des expositions

Lundi 24 février

► 13h30-14h30 – La terre au carré / Mathieu Vidard

Vendredi 28 février

► 10h-11h – Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi : Vices et vertus des pommes de terre ? Maison et loisirs ? avec Nathalie Hélal et Jacky Durand

► 18h-20h - Le 18/20 / Claire Servajean, une émission spéciale avec Sylvie Brunel, géographe et Marc Dufumier, agronome

► Le Salon de l’Agriculture / Parc des Expositions de la Porte de Versailles / 1, place de la Porte de Versailles / 75015 Paris

► Radio France vous donne rendez-vous au 57ème Salon International de l'Agriculture du 22 février au 1er mars 2020 - Pavillon 1 - Hall des animaux, stand B1 006 au Parc des Expositions Porte de Versailles.