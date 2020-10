À l’approche de l’élection présidentielle américaine le 3 novembre prochain, France Inter et la revue America s’associent pour proposer, à partir du vendredi 2 octobre, un nouveau rendez-vous autour de ce scrutin dans le 7/9 de France Inter.

Chaque vendredi dans le Grand entretien de 8h20, Nicolas Demorand de France Inter et François Busnel, directeur de la revue America, donneront la parole à cinq grands auteurs américains :

Jeanine Cummins,

Louise Erdrich,

Jonathan Franzen,

David Joy

et Jesmyn Ward.

L’occasion de s’interroger sur l’état du pays à l’heure de cette échéance très particulière, avec des personnalités incontournables qui représentent les différents visages de l’Amérique multiculturelle d’aujourd’hui.

Lancée en mars 2017 pour couvrir les quatre années du mandat de Donald Trump, la revue America raconte chaque trimestre l’Amérique à travers des enquêtes, des reportages, des grands entretiens et des chroniques signés par les plus grands écrivains français et américains.

Le dernier numéro paraîtra en janvier prochain, au moment de l’investiture du nouveau président.