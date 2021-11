Médiamétrie eStat Podcasts, Octobre 2021

logo france inter © Radio France

Médiamétrie vient de publier les résultats de sa mesure eStat Podcasts pour le mois d’octobre 2021.

France Inter enregistre 45,6 millions d’écoutes à la demande (tous supports et modes d’écoute numérique : smartphone, tablette, enceinte connectée, ordinateur …) et conserve sa première place de radio la plus podcastée.

L’ensemble des programmes de France Inter, dans toute sa diversité (information, culture, divertissement, écologie, humour …) a rencontré un fort succès.

Les émissions/chroniques les plus podcastées d’Inter en octobre 2021 :

Par Jupiter ! : 10,4 millions sur l’ensemble de ses chroniques

► Dont Le Moment Meurice : 2,9 millions

► Et Le journal de presque 17h17 : 1,0 million

Le 7/9 et l’ensemble de ses chroniques : 7,2 millions d’écoutes à la demande

millions d’écoutes à la demande Affaires sensibles : 5,5 millions d’écoutes à la demande

millions d’écoutes à la demande La bande originale : 4,5 millions sur l’ensemble de ses chroniques

► Dont Tanguy Pastureau maltraite l’info : 1,4 million

Une offre de podcasts Jeunesse toujours puissante :