« Médiamétrie Global Radio », pour la vague Janvier-Mars 2021

France Inter © Radio France

Depuis deux ans déjà, France Inter est plébiscitée comme la radio la plus écoutée de France, une première place confirmée également sur l’écoute numérique.

►1re sur les supports numériques

Avec 1 581 000 auditeurs quotidiens, soit un gain de 111 000 auditeurs en un an, France Inter est la station la plus écoutée sur les supports digitaux.

►1re radio sur l’écoute en différé

Toujours et encore, France Inter est la radio la plus écoutée en différé avec 786 000 auditeurs quotidiens. Elle reste aussi la radio la plus podcastée de France (classement Médiamétrie eStat-Podcasts).