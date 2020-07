Résultats Médiamétrie 126 000 mai - juillet 2020

Dans le studio de la matinale © Radio France

France Inter, première radio de France

Avec 11.3% d’audience cumulée, France Inter confirme sa place de 1re radio de France sur la vague mai - juillet 2020 et de 1re matinale de France pour la 20ème fois consécutive.

France Inter, une saison record

Elle est 1re radio de France sur l’ensemble de la saison (septembre 2019 - juin 2020) et atteint sur cette période son plus haut niveau historique d’audience avec 12.2% d’AC et 6 614 000 auditeurs en moyenne chaque jour.

France Inter, première sur le numérique

France Inter est la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 1 470 000 auditeurs quotidiens.

