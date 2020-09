Meilleure radio de l’année et Meilleure émission de l’année

France Inter © Radio France

La 22ème édition du Grand Prix des Médias de CB News 2020 vient de récompenser France Inter. Un événement qui a plus que jamais pour ambition de récompenser l’innovation dans les médias, tant sur le plan éditorial, digital, marketing que commercial. Un jury d’experts s'est réuni en juillet dernier afin de décerner ses Prix dans 21 catégories.

Cette année, le prix CB News a choisi de récompenser France Inter dans 2 catégories :

■ France Inter : Meilleure radio de l’année

France inter, 1re radio de France avec ses 6 614 000 auditeurs, s’intéresse à tout, s’adresse à chacun en suscitant le débat et s’engage pour le mieux-vivre ensemble. Eclectique, elle accueille toutes les disciplines, mélange les générations et cultive le goût de la découverte. Ses différents rendez-vous d’information, le tournant pris dans la sphère digitale, la diversité de ses programmes, la richesse de sa programmation musicale ainsi que la place accordée à l’humour en font une radio unique, libre, fédératrice, prescriptrice et proche de ses publics

■ « La terre au carré » de Mathieu Vidard : Meilleure émission de l’année

« La terre au carré » est le rendez-vous quotidien de référence de France Inter autour des questions du développement durable et de l’écologie. Lancée à la rentrée de septembre 2019, « La terre au carré » s’adresse à plus d’1 million d’auditeurs et a enregistré en un an la meilleure progression d’audience sur la tranche 13h30-14h de tout le marché radio en un an ( 68 000 auditeurs soit une hausse de 7%)