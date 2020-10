3 émissions en public depuis le Théâtre à l’Italienne

France Inter Tour à Cherbourg

Soucieuse de rester toujours plus proche de ses auditeurs, notamment en cette période de crise sanitaire inédite, France Inter poursuit son tour des régions et s’installe le temps d’une journée, jeudi 5 novembre, à Cherbourg-en-Cotentin avec 3 émissions emblématiques, en public depuis le Théâtre à l’Italienne *.

11h - On va déguster de François-Régis Gaudry (Diffusion le dimanche 8 novembre 2020, à 11h)

L’émission hebdo qui sort les crocs passera au grill la gastronomie normande avec des invités.

France Inter On va déguster

12h - Sélection des participants du Jeu des 1000 € et de 12h30 à 13h - Le jeu des 1000 € de Nicolas Stoufflet

Emission spéciale d’une demi-heure en direct avec les auditeurs cherbourgeois pour tenter le super Banco !!!

France Inter Le jeu des 1000 euros

17h - Par jupiter ! de Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice

Avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Frédéric Fromet et Aymeric Lompret. La joyeuse bande et ses chroniqueurs s’installent au Théâtre à l’Italienne pour un décryptage de l’actualité nationale et locale en compagnie d’un invité.

France Inter Par jupiter !