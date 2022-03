Rendez-vous vendredi 18 mars 2022 à 17h pour assister à l’enregistrement de l’émission

Le grand face à face xxl © Radio France

A quelques semaines de l’élection présidentielle, France Inter a mis en place Le grand face à face XXL en région et en public. Pluralisme, proximité, interactivité sont les mots clés de cette émission.

Une fois par mois, Ali Baddou, producteur de France Inter, accompagné de Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne et Gilles Finchelstein, directeur de la Fondation Jean-Jaurès, accueilleront une personnalité et dialogueront directement avec le public depuis une ville de France sur les grands thèmes qui traversent notre société : laïcité, environnement et transition énergétique, fractures sociales, modèles économiques…

► L’émission sera enregistrée vendredi 18 mars 2022 de 17h à 19h, en public depuis La Halle aux toiles à Rouen et diffusée samedi 19 mars de 12h à 14h.

► Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, Maître de conférences en philosophie à la faculté des Lettres de Sorbonne Université, président du Collège de philosophie et Chloé Ridel, directrice adjointe de l’Institut Rousseau, présidente de l’association « Mieux Voter » seront les invités de cette émission autour du thème « Notre démocratie, un modèle à réinventer ? »

« Le grand face à face XXL » se veut un lieu d’échanges et de dialogue au plus près des citoyens où des spectateurs présents dans la salle pourront poser des questions aux invités et ainsi prendre part au débat démocratique.