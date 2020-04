Tous les soirs du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020

France Inter s’engage toute l’année auprès des artistes de la scène française, soutient les jeunes talents et accompagne depuis des années Le Printemps de Bourges.

Ce dernier, tout en actant l’impossibilité de maintenir son édition 2020, a décidé de s’adapter et d’innover en proposant à tous les amateurs de musique de fêter un Printemps de Bourges imaginaire. France Inter, la radio des festivals, est évidemment de la partie !

En signe de solidarité avec les équipes du Printemps de Bourges et les artistes interprètes qui devaient s’y produire, France Inter cette année plus que jamais fera résonner sur son antenne l’esprit et la fièvre du festival. Nous ne devons pas nous résoudre à ne plus partager la beauté d’un mouvement collectif, à ne plus éprouver la joie d’être ensemble et l’impatience de la découverte, à ne plus nous exposer aux émotions uniques que procurent les artistes. La musique et la culture sont les meilleures armes contre le confinement de l’esprit. Cette année, elles résonneront plus encore qu’à l’habitude sur notre antenne et tout particulièrement cet été.