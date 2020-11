A partir du samedi 21 novembre, Edouard Baer revient, le temps de cinq « Lumières dans la nuit », enchanter les soirées des auditeurs, contraints à rester confinés chez eux.

Edouard Baer © Radio France

Le comédien Edouard Baer, entouré d’invités, avec son style si particulier, apportera légèreté, bonne humeur et toujours beaucoup de poésie en cette période si singulière.

Un grand moment de partage et d’émotion pendant lesquels les auditeurs pourront intervenir et raconter leur quotidien, leurs expériences et anecdotes.

On retrouvera bien sûr le reporter Jack Souvant en déambulation dans les rues de Paris à la rencontre de passants tout en respectant les distances de sécurité.

►►► A noter, les nouveaux horaires de ces émissions :

Le grand urbain d’ Eric & Quentin > le samedi, à 23h15

d’ > le samedi, à 23h15 Et je remets le son de Matthieu Conquet > le dimanche, à 23h15

Lumières dans la nuit d’Edouard Baer : des soirées confinées mais dans une ambiance chaleureuse