Depuis la pandémie, le monde n’est plus le même. L’humanité a pris conscience qu’elle peut modifier ses comportements et gagner la bataille contre le réchauffement climatique. Cette révolution est déjà en train de bouleverser les vies et touche tous les territoires, toutes les couches de la société depuis le cercle familial jusqu’aux entreprises en passant par les associations, les établissements scolaires, les politiques, les artisans et les artistes. Toutes les générations sont engagées dans cette mutation en mettant en œuvre de nouvelles idées et de nouvelles formes de vie.

C’est dans ce contexte que l’équipe de La terre au carré a décidé de sortir de son studio, Nagra sous le bras, pour aller, pendant une semaine à la rencontre de celles et ceux qui, partout en France, sont déjà en train de vivre et d’expérimenter la transition écologique. L’occasion de s’immerger dans les milieux naturels et les écosystèmes pour mieux les comprendre et les observer de plus près.

Une semaine pour partir à la découverte des territoires pour donner la parole à toutes les personnes qui individuellement ou collectivement préparent activement le monde de demain en innovant, en luttant ou en bousculant les pratiques dans le but d’avoir une influence positive sur le climat et la biodiversité.

Une semaine pour s’immerger dans les milieux naturels et les écosystèmes qui composent ces territoires au fil des saisons pour en comprendre le fonctionnement et en observer la beauté.

La première étape des 4 saisons de « La terre au carré » commence dans les Vosges, du lundi 18 au vendredi 22 octobre, à 14h.

■ L’équipe de la terre au carré :

Mathieu Vidard et Camille Crosnier iront à la rencontre des habitants de la région et des différents acteurs de la transition : scientifiques spécialistes des forêts, maraîchers agriculteurs, photographes de la nature, écrivains, restaurateurs, vignerons, professeurs des écoles ou maires engagés.

Camille Crosnier se fera aussi l'écho des luttes qui se déroulent dans cette région au service de la biodiversité et du climat.

Anaëlle Verzeau, reporter, réalisera une série de reportages auprès des entreprises vosgiennes qui incarnent et qui portent les changements en cours.

■ Invités :

Vincent Munier, photographe.

Claudie Hunzinger, écrivaine,

Francis Martin, spécialiste de la forêt des champignons, scientifique

Jérôme Jaeglé, chef distingué d'une "étoile verte"

■ Lieux :

St Rémy

Le haut du tôt

Le lac de pierre percée

Mittlach, petit village

