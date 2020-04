NOUVEAU à écouter sur #franceinter.fr

Tous les soirs, à 20h, la France entière sort à sa fenêtre et applaudit le personnel soignant.

Chaque soir, ce sont des infirmières, des dentistes, des préparatrices en pharmacie, des médecins, des aides-soignants, des psychologues, des pharmaciens, … ils vivent chaque journée des choses qu’ils partagent avec France Inter.

France Inter a décidé de donner la parole au personnel hospitalier et de prendre le temps de les écouter.

« Paroles de soignants », un podcast de France Inter.

► Episode 1 : Elsa, 25 ans, raconte son quotidien d’infirmière en psychiatrie aujourd’hui dans Le Morbihan. Depuis deux ans, elle suit des personnes atteintes de troubles psychiques graves. Des hommes et des femmes de 29 à 70 ans qui sont malades et vivent dans de petits immeubles en relative autonomie, grâce à la venue quotidienne du personnel soignant et à la prise régulière de médicaments.

