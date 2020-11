1 interview unique, 1 concert, 4 artistes

France Inter, la radio qui donne à entendre la musique, propose une fin de semaine remplie de surprises. Une interview exceptionnelle et un concert de trois artistes rap qui se produisent sur la scène du studio 104.

■ 1 interview unique

→ Angus Young d’AC/DC, invité de « Popopop » d’Antoine de Caunes, jeudi 12 novembre, à 16h, veille de la sortie de son album.

■ 1 concert, 3 artistes, vendredi 13 novembre dès 21h

→ Gaël Faye

Ce vendredi 6 novembre, l’auteur-compositeur-interprète franco-rwandais revient avec un deuxième opus très attendu, Lundi méchant, album France Inter.

→ Lous and The Yakuza

Les auditeurs auront le plaisir de découvrir, en live, le rap doux et entêtant de Lous & The Yakuza, mélange de chanson française, de r'n'b et de rythmiques trap.

→ Ichon

Ichon, chanteur, dandy, parolier est la nouvelle figure du rap français, il vient présenter Pour de vrai, un premier album, sorti en septembre dernier.