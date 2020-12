Dès le samedi 19 décembre, Des fêtes de fin d’année à vivre et revivre aussi sur franceinter.fr

Douceur et félicité s’installent sur France Inter dès le samedi 19 décembre.

Au menu : de la culture, de la poésie, du rêve, de la musique, des hommages et bien sûr du rire pour une fin d’année la plus délectable possible. Les jeunes auditeurs, eux aussi, n’ont pas été oubliés puisque de nouveaux podcasts les attendront sous le sapin.

►►► FEMMES PUISSANTES

■ 26, 27 décembre, 2 et 3 janvier, à 12h dans Femmes puissantes de Léa Salamé

Sam 26 déc : Christine Lagarde , présidente de la Banque Centrale Européenne

, présidente de la Banque Centrale Européenne Dim 27 déc : Aya Nakamura , chanteuse française la plus écoutée au monde

, chanteuse française la plus écoutée au monde Sam 2 jan : Karine Lejeune , colonelle de gendarmerie

, colonelle de gendarmerie Dim 3 jan : Anne Hidalgo, maire de Paris En avant-première dès le 18 décembre sur franceinter.fr

►►► DÎNER DE FÊTE

■ 20 décembre, 11h dans On va déguster de François-Régis Gaudry

Dîner de Noël chez Nordine Labiadh, chef du restaurant A mi-chemin avec Déborah Dupont, Jérôme Gagnez et Laurent Delmas

■ 17 décembre Tea time !

Vidéo, la recette vidéo de François-Régis Gaudry pour boire le thé à l’heure italienne avec un amarreto, biscuit italien mondialement connu

►►► LE MOT DE LA FIN

■ Du 21 décembre au 1er janvier, 6h55 dans Le 6/9 de Carine Bécard et Yaë Goosz

Hommage à Alain Rey : 10 mots de la fin intemporels

►►► LE MOT DU DÉBUT DE L’ANNÉE

■ Du 21 décembre au 1er janvier, 7h55 dans Le 6/9 de Carine Bécard et Yaël Goosz

L’année très très chouette d’Alex Vizorek

►►► WHAT ELSE

■ Lundi 21 décembre, 9h10 dans Boomerang d’Augustin Trapenard

George Clooney

►►► PRESSE ET PRESIDENTS

■ Du Lundi 21 au vendredi 25 décembre, à 9h40 dans L’instant M de Sonia Devillers

Crime de lèse-Majesté ! Quand la presse insulte le chef de l’État

1 : Benoit Prot , collectionneurs de journaux anciens

, collectionneurs de journaux anciens 2 : Jean-Noël Janneney, historien et ancien secrétaire d’État à la Communication

historien et ancien secrétaire d’État à la Communication 3, 4 : Olivier Beaud, professeur de droit public, auteur du livre de référence sur le sujet.

professeur de droit public, auteur du livre de référence sur le sujet. 5 : Michèle Cotta, journaliste et ancienne présidente de Radio France, et Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde.

►►► 5 PETITES NOTES DE MUSIQUE

■ Du lundi 21 au vendredi 25 décembre, à 13h45 dans le 13/14 de Bruno Duvic et Marion L’hour

La vie serait moins belle sans d’Anna Sigalevitch : 5 chroniques pour 5 morceaux de musique classiques sublimes et consolatoires

►►► HEURE RIMBALDIENNE

■ Du 21 au jeudi 24 décembre, à 20h dans L’heure Bleue de Laure Adler

Une semaine autour des illuminations d’Arthur Rimbaud Textes lus par Bertrand Belin

■ Du lundi 28 au mercredi 30 décembre, 20h dans L’heure Bleue de Laure Adler

Une semaine dans les arbres avec notamment Laurent Tillon, Alain Corbin et Marc Nucera

►►► LIVE FOREVER

■ Lundi 21 décembre, à 21h Concert Triple Affiche présenté par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud

Gonzales, Prudence et Frànçois and The Atlas Mountains depuis le Bataclan

►►► PUBLIC IMAGINAIRE

■ Jeudi 31 décembre, à 17h

Public imaginaire, spectacle écrit et interprété par Nora Hamzawi, pour les auditeurs de France Inter

►►► PLANÈTE DU GENRE

■ 25 décembre et 1er janvier, 20h dans Pas son genre d’être confiné de Giulia Foïs

25 décembre : la trajectoire d'une fille de bonne famille bourgeoise et catholique, aujourd'hui mariée à une femme et mère de famille avec Marie-Clémence Bordet-Nicaise, pour On ne choisit pas qui on aime

1er janvier : comment est-il possible que les hommes s'engagent pour construire, aux côtés des femmes, le monde du Post MeToo avec Grand Corps Malade.

►►► BONNE ANNÉE

■ 31 décembre

20h : Allocution du Président de la République

20h30 à 1h : Soirée Métamorphose d’Elodie Font

►►► LA SAINT SYLVESTRE

■ 31 décembre, 23h

Va, vis et 2021 avec de 23h30 à 00h15, concert « Welcome to the other side » ; Jean-Michel Jarre se produit en virtuel depuis Notre-Dame de Paris. Un concert immersif pour un hommage à la cathédrale et un message d’espoir pour 2021 !

00h15 à 2h15 > Mix inédit de Jamie XX

►►► LIVE FOREVER

■ 3 janvier, à 15h, un concert présenté par Rebecca Manzoni

Concert de Catherine Ringer, Alain Souchon et Benjamin Biolay

►►► SAPIN DE NOËL

■ Cadeaux de Noël pour les plus petits

Oli

Le Sapin de Saint Etienne de Mathias Malzieu

Madeleine et les mots qui fâchent de Mazarine Pingeot

Le Procès de Chatoune de Titiou Lecoq

Les métamorphoses d'Adèle de Pierre Ducrozet

Le Petit garçon et les animaux disparus de Tanguy Pastureau

Les Odyssées du Louvre

Pazuzu, le démon assyrien Henri IV avec la voix d’ Augustin Trapenard

Marie de Médicis avec la voix de Laurence Bloch

Michel Ange

Jacques Jaujard (l'homme qui a sauvé les oeuvres du Louvre pendant la seconde guerre mondiale )

Olma