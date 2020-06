Du 27 juin au dimanche 23 août, France Inter propose une nouvelle grille pour accompagner votre été. Laurence Bloch, directrice de France Inter, nous la présente.

Une grille d'été pensée pour retisser un lien fort avec la vie, la vie des idées, la vie culturelle et la musique © Radio France / Marion Glemet

Éclectique, musicale, vagabonde, documentée, divertissante : telle est la promesse de cette grille d’été que nous avons voulue à nulle autre pareille.

L’hiver et le printemps furent si longs et si violents qu’il nous faut retisser un lien fort et solide avec la vie, le plaisir de la lecture et de la poésie, la ferveur des concerts, le goût du débat, l’engagement pour la planète et la vie des idées.

L’expérience du confinement, telle une absence à nous-mêmes, a été si inédite qu’il nous faut reprendre pied et arpenter la France dans tous les sens pour mesurer ce qui se vit, se rêve, se construit aujourd’hui dans l’esprit de nos concitoyens.

La fermeture des lieux de spectacle, l’annulation des festivals, la parole empêchée des artistes, écrivains, plasticiens, musiciens, cinéastes nous a fait mesurer combien la place de la culture était précieuse dans nos vies et nécessaire à l’équilibre du monde et elle sera donc au cœur des programmes de la chaîne.

Merci à toutes celles et ceux qui contribuent à l’éclat de cette promesse en fabriquant ces programmes comme ils ne l’ont jamais été, depuis leur chambre ou leur salon mais avec une vraie passion.

Laurence Bloch

