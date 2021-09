" Allo l’ISS ? Ici France Inter ! Vous nous entendez Thomas Pesquet, c’est Fabienne Sintes. Moi, je vous vois et vous entends ! "

Thomas Pesquet © Radio France

►►► L’astronaute français Thomas Pesquet a accepté l’invitation de Fabienne Sintes dans « Le Téléphone Sonne » et répondra aux questions des auditeurs et des spectateurs entre la Terre et l’Espace.

Il interviendra pour la première fois depuis l’ISS sur l’antenne de France Inter pour une émission très « spatiale ». Les spectateurs assisteront aux échanges entre Fabienne Sintes et le célèbre astronaute sur écran depuis le studio 104 de la Maison de la radio et de la musique.

Mathieu Vidard, producteur de l’émission « La terre au carré », Sophie Bécherel, journaliste, spécialiste sciences de la rédaction de France Inter, Jean-Pierre Haigneré, spationaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) accompagneront Fabienne Sintes pour cette émission spéciale sur France Inter.

Les auditeurs sont invités à déposer dès à présent leurs questions par mail : pesquet@radiofrance.com

►►► Et aussi en direct du studio 104 à 18h, une Conférence : Demain la Lune, après-demain Mars, animée par Mathieu Vidard et Sophie Bécherel avec :

Jean-Pierre Haignere , spationaute de l'Agence spatiale européenne (ESA)

, spationaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) Rémi Canton, chef de projet de la mission ALPHA

chef de projet de la mission ALPHA Isabelle Sourbes Verger , géographe

, géographe Christine Montalbetti, écrivaine

écrivaine Bertier Luyt , consultant en nouvelles technologies, créateur de la page Facebook "Thomas Pesquet, voyage extraordinaire"

, consultant en nouvelles technologies, créateur de la page Facebook "Thomas Pesquet, voyage extraordinaire" Isabelle Marfisi, candidate à la prochaine mission ISS

candidate à la prochaine mission ISS Nina Bufi, candidate à la prochaine mission ISS

Réservation : maisondelaradio.fr