Tous les vendredis, de 20h à 23h : Soirée pyjama avec Rebecca Manzoni et Côté Club Confiné avec Laurent Goumarre

Tout pour la musique © Radio France / Esther Maarek

France Inter continue de soutenir la chanson française, les artistes et valorise encore et toujours la musique et les lives sur son antenne pendant cette période d’isolement que vit le pays. Aussi, chaque vendredi, elle propose une soirée musicale et en direct pour ses auditeurs qu’ils soient dans leur cuisine, salon ou jardin !

Soirée pyjama / 20h

Chaque vendredi soir, un artiste offre un concert en direct de sa cuisine. Après Stephan Eicher, Gaëtan Roussel, c’est autour de la jeune chanteuse Pomme qui sera au micro de Rebecca Manzoni, elle-même dans sa cuisine parisienne, pour proposer un live inédit, en direct et à suivre sur facebook Live.

Côté Club Confiné / 21h

Côté Club Confiné, c’est le nouveau programme musical du vendredi soir de France Inter porté par Laurent Goumarre. Au programme : des interviews, des lives, des titres inédits d’artistes confinés …

Ce vendredi, Lou Doillon chantera trois titres en exclusivité, Octave Noire présentera son nouvel album, Barbara Carlotti offrira un titre inédit, Dominique A et l’artiste en résidence, Arthur Ely seront là aussi après un hommage à Manu Dibango. La soirée s’achèvera par un DJ set exclusif de Futuro Pelo.

#RestezChezVous

#OnEcouteLaRadioChezSoi