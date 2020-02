En prélude à la Journée Internationale des droits des femmes, France Inter consacre son antenne aux combats féministes et à toutes celles qui les ont portés et les portent encore.

logo france inter © Radio France

#ToutesFéministes

Elles sont bloggeuses, youtubeuses, militantes ou bénévoles associatives, cinéastes, musiciennes ou écrivaines.

Elles se battent pour l’égalité des sexes et la liberté des femmes, réclament de nouvelles formes de contraception, explorent le plaisir féminin, portent la parole des femmes précaires.

Elles secouent la scène artistique et musicale, investissent massivement les réseaux sociaux et n’hésitent pas à bousculer leurs aînées.

Qui sont ces nouvelles féministes ? Quelles sont leurs revendications ? Quel regard portent-elles sur l’époque ?

Cette journée sur l’antenne de France Inter et les réseaux sociaux leur est dédiée avec en miroir le témoignage de toutes celles qui ont lutté pour que les femmes deviennent enfin propriétaires de leur corps, de leur destin et de leur carnet de chèques… Et en bonus une playlist 100 % féminine, rock, pop, rap et électro.

En miroir et en dialogue, les témoignages de toutes celles qui ont lutté …

Vendredi 6 mars

► 5h > Le 5-7 de Mathilde Munos

► 7h >La matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé

7h50 > Mercedes Erra , femme d'affaires française, présidente exécutive d’Havas Worldwide et fondatrice de BETC

, femme d'affaires française, présidente exécutive d’Havas Worldwide et fondatrice de BETC 8h20 > Michelle Perrot , historienne et Rebecca Amsellem , entrepreneuse féministe, fondatrice des Glorieuses

, historienne et , entrepreneuse féministe, fondatrice des Glorieuses 8h55 > Le billet de François Morel

► 9h10 > Boomerang d’Augustin Trapenard : Spéciale Delphine Seyrig

► 9h40 > L’instant M de Sonia Devillers avec Nat’Ali et Maghla, deux gameuses qui se sont imposées dans un univers hyper masculin, et sont très regardées sur Twitch

► 10h > Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi : Le féminisme au quotidien avec Titiou Lecoq, Danielle Hassoun gynécologue, Laurence Devillairs, doyenne de la Faculté de Philosophie de l'Institut Catholique de Paris, Clara Marlio-Magee, une millennial et Sonia Feertchak auteure de L’Encyclo des filles. Des profils diversifiés pour une agora joyeuse en public

► 11h > La bande originale de Nagui avec Julie Gayet et Annick Cojean pour Je ne serais pas arrivée là si...

► 12h30 > Carnets de campagne de Philippe Bertrand

► 13h30 > La terre au carré de Mathieu Vidard avec la chronique Camille passe au vert de Camille Crosnier : focus sur les femmes de Tara, la goélette scientifique qui sera à Paris à partir du 29 février

► 14h30 >La marche de l’histoire de Jean Lebrun - Une semaine consacrée à l’émancipation des femmes : Femmes émancipées avec Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS

► 15h > Affaires sensibles de Fabrice Drouelle : Une histoire du MLF, chronique d’une lutte féministe (rediffusion du 27 novembre 2017) avec Amandine Berton-Schmitt, formatrice au centre Hubertine-Auclert

► 16h > Popopop d’Antoine de Caunes avec Monica Belluci

► 17h > Par Jupiter ! de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek avec Noémie Lvovsky, réalisatrice

► 18h > Une semaine en France de Claire Servajean avec Yvette Roudy (sous réserve), auteure de Lutter toujours (Robert Laffont)

► 20h > Pas son genre de Giulia Foïs avec Camille Froidevaux-Metterie, auteure de Seins - En quête d'une libération (Onamosa)

► 21h > Côté Club de Laurent Goumarre : Des artistes interprètes de la toute nouvelle scène musicale avec Aloïse Sauvage, Juniore,… et Brigitte Fontaine

Et toute la journée : Une playlist 100 % féminine, rock, pop, rap et électro.

ET AUSSI :

► Du lundi 2 au vendredi 6 mars : 14h30 >La marche de l’histoire de Jean Lebrun : Une semaine consacrée à l’émancipation des femmes

lun 2 : Madame de Warens et les Charmettes avec Claude Habib , professeure émérite de littérature à l’université Sorbonne Nouvelle

, professeure émérite de littérature à l’université Sorbonne Nouvelle mar 3 : Les vieilles femmes indignes

mer 4 : Les femmes de marins avec Emmanuelle Charpentier , historienne à l’université de Toulouse

, historienne à l’université de Toulouse jeu 5 : Virginia Woolf avec Claire Davison , professeure de littérature moderniste à l’université Sorbonne Nouvelle

, professeure de littérature moderniste à l’université Sorbonne Nouvelle ven 6 : Femmes émancipées avec Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS

► Du lundi 2 au jeudi 5 mars : 20h >L’heure bleue de Laure Adler pour une semaine spéciale

lun 2 : Julia Kristeva , pour Grandir c’est croire (Bayard)

, pour Grandir c’est croire (Bayard) mar 3 : Virignie Linhart pour L’effet maternel (Flammarion) et Claire Fercak pour Ce qui est nommé reste en vie (Verticales)

pour L’effet maternel (Flammarion) et pour Ce qui est nommé reste en vie (Verticales) mer 4 : Céline Sciamma , réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu

, réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu jeu 5 : programmation à venir

► Dimanche 8 mars :

14h > Une journée particulière de Zoé Varier

de 15h > Le grand atelier de Vincent Josse avec Mona Ozouf

#ToutesFéministes - #8mars

Une journée spéciale avec Konbini