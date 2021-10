La COP 26 sur les changements climatiques se tient cette année à Glasgow, en Ecosse, du 1er au 12 novembre.

A quelques jours de ce sommet international aux enjeux cruciaux, France Inter se mobilise et propose « une journée spéciale pour le climat » jeudi 21 octobre :

■ Le 7/9 / Nicolas Demorand et Léa Salamé

7h15 – Zoom : Face au manque d’eau, comment donner une seconde vie aux eaux usées. Reportage de Célia Quilleret

: Face au manque d’eau, comment donner une seconde vie aux eaux usées. Reportage de 8h20 – Le grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé avec les auditeurs : L’avenir du nucléaire

■ 10h – Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi

Comment rendre la mode plus durable ? avec Catherine Dauriac, présidente de Fashion Revolution France, rédactrice en chef adjointe aux impacts de la revue HUMMADE, experte textile ; Audrey Millet, historienne, chercheuse en poste à l’Université d’Oslo, spécialiste des écosystèmes de la mode, autrice de plusieurs ouvrages, notamment Le livre noir de la mode, création, production, manipulation (Les Pérégrines) et Fabriquer le désir : histoire de la mode de l’Antiquité à nos jours (Belin)

■ Le 13/14 / Marion L’Hour

En direct du Musée de la Romanité à Nîmes

Comment s’adapter au changement climatique ? avec Claude de Girardi, élue à Nîmes Métropole, déléguée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations ; Bernard Angelras, vice-président de Nîmes Métropole, délégué à l'environnement, président du Syndicat des vignerons des Costières de Nîmes ; Patrice Maurin, directeur du département risques naturels du Cerema Méditerranée (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) ; Michel Pieyre, directeur de la mission développement durable, études et prospective du département de l'Hérault ; Annakin Billon et Inès Roda, lycéens et militants de Youth for climate

■ 14h – La terre au carré / Mathieu Vidard

« Les 4 saisons de La terre au carré : automne dans les Vosges » (depuis le lundi 18 octobre) sur le thème Agriculture et pâturage de montagne à Mittlach avec Florent et Anne-Marie Campello, éleveurs de vaches vosgiennes, qui militent pour le maintien d'une agriculture de montagne et Olivier Claude, directeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges

■ 17h - Par Jupiter / Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek

Avec Victor Noël, jeune défenseur de la biodiversité

■ 18h15 - Un jour dans le monde / Fabienne Sintes

Qui a verdi son énergie ? Exemple en Grande-Bretagne, en Norvège et en Inde et un reportage de Julie Pietri au Costa Rica

>>>>> A retrouver aussi tout au long de la journée, des reportages dans les différentes éditions de la rédaction

>>>>> A suivre aussi :

Jusqu’au jeudi 28 octobre : une série de zooms au Spitzberg, au Costa-Rica, autour du Rhône, à la Clusaz, en Ecosse

au Spitzberg, au Costa-Rica, autour du Rhône, à la Clusaz, en Ecosse Des reportages aux USA sur le sort du fleuve Colorado, et en Sibérie.

aux USA sur le sort du fleuve Colorado, et en Sibérie. Du lundi 25 au vendredi 29 octobre, dans le journal de 8h de Florence Paracuellos, une donnée pour comprendre les enjeux de la COP26 : par Sandy Dauphin : température 1,2° ; niveau de la mer 3 mm/an ; production agricole -10% et par Célia Quilleret : le méthane 156% ; eau potable 400.000 personnes menacées

Pendant toute la durée de la COP 26 : Couverture du somment par les Envoyés Spéciaux de la rédaction de France Inter