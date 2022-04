Retrouvez Claire Servajean et Jérôme Cadet pour la soirée électorale de France Inter, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle 2022.

France Inter en édition spéciale pour la soirée électorale 1er tour, dimanche dès 18h. © AFP / Eric Feferberg

France Inter se mobilise et propose une couverture des résultats du premier tour de l’élection présidentielle.

Dimanche 10 avril dès 18h

►► A 18h, le journal de la rédaction sera suivi d’une plongée dans la vie des Français avec « Le Feuilleton de la France » présenté par Claire Servajean. Les reporters de France Inter ont parcouru le pays à la rencontre des électeurs pour entendre leurs souhaits, leurs priorités et évoquer les enjeux d’avenir.

►► Dès 19h, Claire Servajean, Jérôme Cadet, Yaël Goosz, Thomas Legrand avec notamment Stéphane Zumsteeg, directeur du département Opinion de l’institut de sondage IPSOS, Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, commenteront les chiffres d’abstention, les différentes hypothèses avant l’annonce des résultats du scrutin.

►► Dès 20h : Quels candidats à la Présidentielle au second tour ? La rédaction de France Inter passera au crible les premières estimations accompagnée d’experts et d’invités politiques pour analyser le scrutin. Les résultats seront affinés et commentés tout au long de la soirée. Depuis les QG de campagne, nos envoyés spéciaux nous feront vivre en duplex les premières réactions des candidats à la présidentielle.

Dès 21h15, nous entendrons les représentants des candidats sur les possibles ralliements et les hypothèses pour le second tour.

►► A 23h, Journal spécial présenté par Jérôme Cadet : analyses des résultats, décryptage des discours…

Lundi 11 avril dès 5h, matinales spéciales

Le 5/7 et le 7/9 consacreront leurs éditions aux résultats du 1er tour ! Nos journalistes analyseront le vote des Français pour comprendre précisément comment la France a voté et comment les Français se projettent au second tour. Brice Teinturier, directeur général délégué de l’institut de sondages IPSOS, de nombreux invités politiques, spécialistes, intellectuels se relaieront aux micros de Mathilde Munos, Léa Salamé et Nicolas Demorand.

La rédaction multimédia de France Inter proposera des dossiers sur les enjeux du scrutin, des témoignages et une cartographie des résultats des différents bureaux de vote, villes par villes.