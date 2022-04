Avec 6 906 000 auditeurs (+179 000 auditeurs en un an*) et une audience cumulée de 12.5%, France Inter confirme sa place de 1re radio de France pour la 13e fois consécutive. Elle enregistre une forte PDA de 13.9%. (+0,6 en 1 an).

France Inter, 1re radio de France (janvier-mars 2022) © Radio France

► Le 7/9, 1re matinale de France

La matinale, toujours puissante, fédère chaque jour 4 088 000 auditeurs et enregistre une part d’audience record de 7,4%. Elle atteint son pic d’audience avec le journal de 8h de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France. Les interviews de Léa Salamé et Nicolas Demorand à 7h50 et à 8h20 sont les plus écoutées de France.

► France Inter leader sur les carrefours stratégiques de l’info

Le 5-7 de Mathilde Munos > toujours en hausse avec une PDA record à 14,5%

Le 7-9 de Léa Salamé et Nicolas Demorand

Le 13-14 de Bruno Duvic > 2ème meilleures AC et PDA

Le 18-20 de Fabienne Sintes > émission leader en progression

► Carton plein sur le numérique

France Inter est la radio la plus écoutée de France sur les supports numériques avec 1 700 000 auditeurs par jour. Elle est aussi leader sur les podcasts avec un record de 50,7 millions d’écoutes à la demande en janvier 2022.

Source : Médiamétrie Global Radio Sept-oct 21 / et Médiamétrie eStat Podcasts

*Résultats Médiamétrie EAR Etude Audience Radio - National – janvier-mars 2022