Résultats Médiamétrie Etude Global Radio janv-mars 2022

France Inter © Radio France

Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre !

► 1re radio sur les supports numériques

France Inter est la radio la plus écoutée sur le numérique avec 1 833 000 auditeurs chaque jour, soit 252 000 auditeurs de plus en un an (+16%).

Elle est aussi première sur le nombre d’auditeurs quotidiens sur téléphones mobiles, ordinateurs, enceintes connectées et tablettes.

► 1re radio écoutée en différé

France Inter toujours leader, avec 877 000 auditeurs quotidiens qui déclarent l’écouter en différé : 91 000 auditeurs de plus en un an, soit une hausse de 12% en un an !