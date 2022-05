Meilleur podcast natif avec “Les aventures rocambolesques” d’Edouard Baer et Jack Souvant et “Affaires sensibles” de Fabrice Drouelle dans la catégorie Meilleure déclinaison de la marque hors événement.

Grand Prix Stratégies de l'Innovation Média © édition 2022

Le Grand Prix Stratégies de l’innovation média met à l’honneur les médias dans leur ensemble, en montrant leur capacité à innover, se renouveler au niveau de la créativité des contenus, de la diversité des contenus, des formats, dans leur offre de régie, leur stratégie de diffusion, de diversification et leurs dispositifs de communication.

Cette année, le jury du Grand Prix Stratégies de l’innovation média, composé d’experts du marketing, de la communication et des médias, a distingué la capacité d’innovation éditoriale de France Inter dans deux catégories :

Meilleur podcast natif / Prix Or

Les aventures rocambolesques d’Edouard Baer et Jack Souvant

Les déambulations de deux amis avec, comme point de départ, une mission, une enquête, un mystère à élucider. Autant de prétextes à des rencontres inattendues, des portraits de personnages insolites et des évasions sonores. Aventures, dangers et rebondissements au programme !

Cet objet culturel non identifié remet au goût du jour les feuilletons radiophoniques d’antan et repose sur un postulat loufoque : Benoît Poelvoorde a disparu d’un tournage… On l’aurait aperçu au Sénégal. Il fuit ? De quoi a-t-il peur ? Jack Souvant et Edouard Baer ont pour mission de le retrouver.

Meilleure déclinaison de la marque hors événement / Prix Argent

Affaires sensibles de Fabrice Drouelle

Affaires sensibles retrace les grandes affaires et les aventures qui ont marqué les cinquante dernières années. Une émission iconique qui fêtera sa 1000è en septembre 2022. D’abord une émission de radio fédératrice, puis un podcast à très grand succès qui a permis de considérablement élargir son audience, « Affaires sensibles » est désormais un véritable écosystème qui se décline en librairie, à la télévision, sur France 2 et enfin au théâtre, dans toute la France et notamment au Festival d’Avignon en juillet 2022.