Dans un univers ultra concurrentiel, la chaîne franco-allemande va proposer, à partir de samedi, une nouvelle offre série sur sa plateforme arte.tv. Du 100% gratuit, 100% service public.

La série "Inside N°9", déjà culte en Grande-Bretagne, arrive dès samedi sur Arte.tv. © Arte

Face à une déferlante mondiale de séries, Arte lance samedi une nouvelle offre. Un éventail de séries cultes, rares ou inédites, accessible entièrement gratuitement et en version originale sous-titrée. Avec cette offre 100% numérique, la plateforme franco-allemande désormais bien connue, arte.tv, devient une chaîne à part entière et franchit un nouveau pas. Elle s'émancipe même de sa chaîne d'origine.

"Ce n'est pas du rattrapage, c'est pas du complément de l'antenne", confirme Olivier Wotling, le directeur de l'unité "fiction" chez Arte. "C'est une antenne en soi maintenant, le web et la plateforme Arte. Et donc on y développe cette offre qui reste 'artésienne', Arte dans son esprit."

Huit séries ultra british pour commencer

Avec, pour commencer, huit pépites ultra british, dont la déjantée "Inside N°9", déjà culte en Grande Bretagne. De quoi élargir et rajeunir le public d'Arte, 63 ans en moyenne, le plus vieux du service public. Et se positionner, dans un univers ultra-concurrentiel, comme une sorte d’anti-algorithme à la Netflix.

"Il y a mille façons de faire une offre sur des plateformes. Nous, on propose quelque chose qui ne joue pas sur le volume, qui ne joue pas sur la fuite en avant à tout prix de la nouveauté", détaille Olivier Wotling à France Inter. "Très souvent cela se vit dans une sorte de boulimie un peu angoissée. Nous on propose quelques chose qui est presque une cure contre cela, qui prend le temps, qui savoure."

D’ici Noël, d’autres sélections viendront s’ajouter. Dont les séries qui ont inspiré les américaines "The Night of", "Homeland" ou encore "House of Cards".

Les premières séries disponibles