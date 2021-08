Comment était vraiment la baleine dont on a découvert les fossiles en Égypte, à une centaine de kilomètres au sud-ouest du Caire ? Dans une zone désertique, des chercheurs ont découvert le squelette d'une baleine à quatre pattes, mammifère amphibie, qui vivait il y a environ 43 millions d'années.

La vallée des baleines en Égypte (Wadi Al-Hitan), où les archéologues retrouvent régulièrement des fossiles © Getty / .

L'espèce de baleine dont les fossiles sont actuellement entre les mains des archéologues et chercheurs égyptiens n'était pas connue jusqu'à présent. L'Égypte annonce fréquemment des découvertes importantes, mais en l'occurrence Hicham Salam, membre de l'équipe de recherche qui a découvert le fossile, estime que "c'est la première fois qu'une équipe de recherche arabe, notamment égyptienne, est chargée de documenter une telle découverte".

Corps de phoque et tête de chacal, et amphibie

Une tête pointue et des mâchoires impressionnantes, la baleine serait assez impressionnante, avec un profil inhabituel dans l'imaginaire des Terriens du XXIe siècle.

Son corps qui rappelle celui d'un phoque avec quatre pattes palmées et griffues. La bête mesurait 3 mètres et pesait 600 kilos.

C'est en raison de son museau allongé et du lieu de la découverte, l'oasis du Fayoum, que le fossile a été baptisé Phaioumecitus Anubis, Anubis étant le Dieu de l'Egypte ancienne à tête de chacal.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelle place dans l'histoire de l'évolution ?

Où se place Faioumecitus Anubis dans l'histoire de la vie sur Terre ? Pour les chercheurs de l'université de Mansoura, cet animal amphibie et prédateur doit permettre de mieux comprendre l'évolution des ancêtres des baleines : comment est-on passé de sortes de cerfs herbivores et terrestres à des carnivores aquatiques ? On l'a retrouvé dans la Vallée des Baleines, là où en Egypte il est courant de trouver de fossiles.

Il y a eu par exemple Dorudon Atrox, vieille de 35 millions d'années, ou Basilosaurus Isis, à peine plus âgée, mais beaucoup plus longue et imposante que Fayoumecitus Anubis.

Fayoumecitus Anubis, vieille de 43 millions d'années, est un témoin intermédiaire de la longue transformation des baleines. Car elle, elle avait des pattes et pouvait gambader sur la terre ferme. Des squelettes similaires ont déjà été découverts en Amérique du Sud mais c'est le premier du genre sur le continent africain. Les baleines ont été des mammifères terrestres avant de devenir des mammifères marins.

"Une étude anatomique du fossile démontre que cette nouvelle espèce de baleine est complètement différente des autres espèces déjà connues", indique encore le ministère égyptien de l'Environnement. Le mammifère était un "grand prédateur avec de grandes mâchoires puissantes qui lui permettait de "contrôler l'environnement dans lequel il vivait". En plus du ministère de l'Environnement, la mission de recherche égyptienne était soutenue par le ministère de l'Education, ainsi que par l'Université de Mansourah (nord-est).