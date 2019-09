Il appelle à "rendre justice au plus grand des Français" : à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, le comédien Francis Huster réclame la panthéonisation du dramaturge. Il a lancé une pétition et espère obtenir 100 000 signatures.

Molière par le peintre Nicolas Mignard (détail)

Inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, l'auteur de Tartuffe et du Malade imaginaire n'aurait-il pas plutôt sa place au Panthéon ? Dans un livre intitulé Molière mon Dieu, le comédien Francis Huster appelle à "rendre justice" au génie du théâtre français en transférant sa sépulture aux côtés de celles de Victor Hugo, Émile Zola, Rousseau, ou encore Alexandre Dumas.

Via une lettre ouverte publiée au début de son livre, l'acteur interpelle directement Emmanuel Macron, expliquant que Molière a été le guide de sa carrière, et l'un des plus grands ambassadeurs de la France dans le monde. Ne parle-t-on pas d'ailleurs, de la langue de Molière ?

Monsieur le Président de la République. Le Théâtre aura été le phare de ma vie. Il m’a guidé, il m’a éclairé, il m’a offert le plus beau des voyages. Celui qui m’a conduit dans ce monde-ci à faire le tour des âmes de ces poètes de légende dont les vagues incessantes, les océans de mots, les tempêtes de sentiments, les tsunamis de passions auront porté ma destinée là où mes rêves d’enfant l’espéraient tant : un monde d’amour.

"Dans le monde entier, on s'étonne de l'absence de Molière au Panthéon"

Cruelle ironie, Molière s'était vu refuser de son vivant l'entrée à l'Académie Française. "Dans le monde entier, on s'étonne de l'absence de Molière au Panthéon, poursuit Francis Huster, qui rappelle que les Anglais ont fait entrer la statue de Shakespeare dans l'abbaye de Westminster depuis le début du 18e siècle.

"En France, celle de Molière n'est même pas devant la Comédie-Française, déplore-t-il. Si je n'y arrive pas, ce sera l'échec de toute une vie. J'ai de l'admiration pour ceux qui sont entrés au Panthéon, de Zola à Jean Moulin en passant par Simone Veil mais je pense qu'il manque au Panthéon justement la voix du peuple".

Parviendra-t-il à convaincre le président de la République, lui-même grand admirateur du dramaturge ? En 2015, devant la caméra de Cyrille Eldin, Emmanuel Macron récitait de mémoire quelques répliques d'Alceste, dans Le Misanthrope.

Pour le moment, la pétition de Francis Huster a réuni un peu plus de 6 000 signatures. Il espère en obtenir 100 000.