Barcelona, April, 7th. Day 25. This project, shot with an outdated phone, #diaryofboredom, is also part of a joint project, @miradasadentro: 19 photographers from all over Spain tell their own particular story during this lockdown. Barcelona, Abril 7. El projecte, “diaryofboredom”, realitzat exclusivament amb un telèfon, també forma part d’un projecte conjunt, @miradasadentro: 19 fotògrafs d’arreu d’Espanya expliquen la seva història particular durant el confinament. Barcelona, ​​7 de abril. El proyecto “diaryofboredom”, que realizo exclusivamente con mi (cascado) teléfono, también es parte de un proyecto conjunto, @miradasadentro: 19 fotógrafos de toda España cuentan su propia historia particular durante el confinamiento. . . . . . . #Px3StayAtHome #viewfromquarantine #miradasadentro #covidphotodiaries #bnwphotography #lapannphoto #documentaryphotographer #womeninstreet #creativeconfinement #eyesopentalent #IpaStayAtHome #ICPConcerned #hcsc_home #bnw_captures #womenstreetphotographers #fenetreouverte #fenetresurlautre @mep_paris #womenphotographers #embraceyourshadows #covidphotographic #martinparrchallenge3 @martinparrfdn