Jusqu'au 4 septembre, une quinzaine d'œuvres lumineuses et sonores envahissent les rues et lieux emblématiques de Metz (Moselle). Un parcours poétique et hypnotique.

"Mars" de l'artiste britannique Luke Jerram © Festival Constellations de Metz

C'est une autre manière de découvrir la ville de Metz. Plus artistique, plus poétique, et surtout plus lumineuse. Tous les jeudis, vendredis et samedis soir de l'été, jusqu'au 4 septembre, à la nuit tombée, la capitale de la Moselle se pare de ses habits de lumière. Une quinzaine d'œuvres d'arts numériques sont à découvrir dans le centre ville dans le cadre du festival Constellations.

L'œuvre "Cloud" évolue au fil des visiteurs, chacun pouvant allumer ou éteindre les ampoules qui éclairent ce nuage. © Radio France / Festival Constellations de Metz

Les installations sont pour certaines particulièrement originales et inventives. Vous pourrez par exemple entendre et voir des extraterrestres dialoguer (par le biais d'un algorithme qui génère des sons et des mouvements de projecteurs de manière aléatoire), vous aurez la possibilité de déclencher un orage dans un nuage d'ampoules recyclées, de vous plonger dans un hypnotique ballet de néons, de faire un incroyable voyage entre l'infiniment petit et l'infiniment grand ou encore de vous promener autour d'une grosse planète gonflable. Amusant, parfois interactif, souvent fascinant, ces œuvres sont toutes au service de l'imagination, de la rêverie et de la poésie.

"Exo", un futuriste et déroutant dialogue entre extraterrestres. / Festival Constellations de Metz

Mettre en lumière les richesses du patrimoine local

Pour cette cinquième édition, c'est le thème de "l'eau dans l'espace, la vie ailleurs" qui a été choisi par les organisateurs. Vaste sujet qui permet aux artistes de questionner pêle-mêle notre place dans l'univers et la nécessité de préserver notre (pour le moment) seule planète habitable, mais aussi de reprendre et détourner les codes de la science-fiction. On regrettera cependant que les artistes ne s'approprient pas plus les lieux. Les œuvres sont installées à l'intérieur et aux abords de bâtiments notables de la ville, mais pourtant elles ne jouent pas toujours avec l'architecture, ne s'amusent pas des détails et des reliefs. Elles donnent parfois l'impression d'avoir simplement été posées là. Dommage, d''autant que l'une des ambitions du festival est de mettre en avant le patrimoine local. Samir Filali est le chef de projet de Constellations : "On part effectivement d'un lieu, d'un envie et il y a un travail de découverte pendant toute une année. C'est la combinaison de tout cela qui permet la création d'une œuvre originale."

Des œuvres aussi bien lumineuses que sonores

Pour la plupart des œuvres, le son a au moins autant d'importance que la lumière et les effets visuels. Sans la musique, bon nombre d'installations pourraient bien raconter une toute autre histoire. Pour son œuvre, l'artiste alsacien Jésus s. Baptista est parti des créations originales d'un duo mosellan, NIID. Avec K2-18B, un imposant monolithe fait de plusieurs miroirs, il souhaite nous transporter vers une lointaine exoplanète. Yannick est l'un des deux musiciens du duo NIID : "C'est vraiment une symbiose entre la musique, qui est assez narrative, qui évolue beaucoup, et ce cœur, le monolithe qui est figé, froid. Il y a ce contraste entre les deux, qui finalement se lient."

Dans son ambiance de science-fiction, K2-18B vous transporte vers une lointaine exoplanète. / Festival Constellations de Metz

Si on est souvent impressionné par la créativité déployée, les impressionnants jeux de lumières et par la force des compositions musicales, il est aussi très intéressant de faire un pas de côté et de s'intéresser à l'aspect technique. Derrière chaque œuvre il y a des équipes composées par exemple de programmateurs, d'ingénieurs de techniciens qui ont mis leurs compétences au service de l'idée de l'artiste. L'oeuvre Far Away met en scène des "sentinelles", sortes de radar qui s'activent à l'approche des visiteurs. Jérémy est l'un des ingénieurs qui a travaillé sur le projet : "On frôle des technologies que l'on maitrise à peu près mais qui nécessite d'être approfondies. Les artistes sont assez ouverts pour jouer avec des techniques nouvelles. Il y a ce binôme là, eux et nous, et tout le monde aime jouer avec de nouveaux paradigmes de créations, tout le monde s'y retrouve."

Les "sentinelles" de Far Away s'activent et s'illuminent à l'approche des visiteurs. / Festival Constellations de Metz

En 2019, dernière année durant laquelle le festival s'était déroulé dans les conditions habituelles, Constellations avait attiré près d'un million et demi de personnes.