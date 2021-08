Des chercheurs du CNRS le vérifient grâce à des vols de ballon météo : les feux qui ont ravagé la Grèce, l'Algérie, le Var ont des conséquences à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Des particules de carbone sont détectables dans l'atmosphère, en quantité significative. Ce qui est mauvais pour le climat.

Le ballon prêt à être lâché à Ury, tout près de Fontainebleau © Radio France / Célia Quilleret

Ury, près de Fontainebleau, au sud de Paris. Jean-Baptiste Renard, chercheur au CNRS au laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace, s'apprête à lâcher un ballon depuis un hangar de l'entreprise Météomodem, spécialisée dans la fabrication d'outils météo. Il accroche à ce ballon un outil précieux, un mini compteur d'aérosols, appelé "Loac (light optical aerosol counter)", et enfermé dans une boîte en polystyrène. Le but est de mesurer, en temps réel, au cours du vol du ballon, la température de l'air, l'humidité et la présence de particules de carbone, issues des feux de forêt.

Jean-Baptiste Renard effectue les derniers réglages de son mini compteur d'aérosols © Radio France / Célia Quilleret

Des suies visibles à trois kilomètres au-dessus du sol, en quantité anormale

Le ballon, d'un mètre cinquante de diamètre, s'élève très vite dans le ciel. " Il monte à 5 mètres par seconde, détaille-t-il, cela fait 300 mètres par minute, c'est un bon ascenseur !" Par beau temps, on pourrait continuer à le voir à plusieurs kilomètres mais ce mercredi, des nuages le cachent assez vite. À terre, ce chercheur, qui effectue ces vols régulièrement, suit le voyage de ce ballon en temps réel sur son écran. Il surveille les données, et très vite, quand le ballon est à trois kilomètres au-dessus du sol, il détecte des particules de carbone à des taux inhabituels.

"C'est sans appel, constate-t-il, _il y a des particules de carbone en quantité significative_, c'est plus faible qu'une pollution en plein cœur de Paris, mais elles sont présentes et c'est forcément les feux de la Méditerranée qui en sont à l'origine", explique-t-il. Sur son ordinateur, ces bouffées apparaissent très bien. Elles ont été emportées depuis la Grèce ou l'Algérie, par le vent, pour se retrouver au-dessus de la région parisienne.

Des traces des feux californiens ou sibériens dans la stratosphère

Le ballon poursuit son ascension, dix, vingt, puis trente-cinq kilomètres au-dessus du sol. La température de l'air descend à moins 50 degrés, à partir de 12 kilomètres, quand le ballon pénètre dans la stratosphère. Les nuages et le taux d'humidité empêchent d'avoir des mesures précises tout de suite, mais lors d'un précédent vol, Jean-Baptiste Renard avait déjà pu détecter dans ces hautes couches des particules issues des feux de Californie ou de Sibérie. Leur chemin peut être tracé par satellite, elles peuvent rester dans l'atmosphère plusieurs mois, mais "lorsqu'elles sont très fines, le satellite ne suffit pas, ajoute le chercheur, des vols en ballon sont donc nécessaires pour affiner les mesures".

"Quand on a un feu quelque part, il peut être transporté sur des centaines, voire des milliers de kilomètres" Jean-Baptiste Renard, CNRS

Cathy Clerbaux, chercheuse au CNRS au laboratoire "atmosphère et observations spatiales" le confirme : "depuis deux semaines, on voit très bien les déplacements de ces feux par satellite, les fumées de Sibérie et de Californie arrivent jusqu'au-dessus de l'Europe", précise-t-elle. "Pour passer d'un continent à l'autre, cela prend quelques jours, on voit une augmentation très nette du monoxyde de carbone, ajoute-t-elle, et les feux peuvent faire le tour de l'hémisphère nord. Or ces feux conduisent à une accumulation de CO2, gaz à effet de serre dans l'atmosphère. "

Le Loac mini compteur d'aérosols dans sa boîte en polystyrène est prêt à être envoyé à 35 km au dessus du sol © Radio France / Célia Quilleret

Mauvaise nouvelle pour le climat

"Tout ce qu'on a gagné grâce au confinement, en terme d'économies de CO2, on le reperd avec les feux !", regrette-t-elle. L'an dernier, les feux australiens avaient par exemple dégagé 400 millions de tonnes de CO2, ce qui est une "mauvaise nouvelle pour le climat", conclue-t-elle. Et ces particules vont retomber, fatalement. Sur terre, sur l'océan, ou même sur les pôles. "Eclairées par le soleil, ces particules chauffent, précise Jean-Baptiste Renard, elles peuvent donc contribuer à la fonte des glaces". Les effets de ces feux de forêt sont donc loin d'être anodins, à des milliers de kilomètres de leur origine. Ils ne seront pas sans conséquence sur le changement climatique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.