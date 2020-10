Pour la troisième année consécutive, la Fnac, premier libraire de France, et France Inter, première radio de France, s’associent pour remettre le Prix BD Fnac France Inter.

Parrainée par Antoine de Caunes, producteur de l’émission de pop culture "Popopop" sur France Inter, cette récompense sera décernée par un jury grand public et professionnel, d’après une sélection effectuée par les libraires Fnac, de 21 albums coup de cœur parus en 2020.

S’appuyant sur leur rôle de prescripteur culturel et défricheur de talents, la Fnac et France Inter offrent au public, à travers ce Prix, la possibilité de découvrir la bande dessinée dans toute sa diversité et de soutenir la création artistique.

► DEVENEZ JURÉ DU PRIX BD FNAC FRANCE INTER : L’APPEL À CANDIDATURE EST LANCÉ

Dès ce 5 octobre et jusqu’au 8 octobre, les fans de bande dessinée ont la possibilité de déposer leur candidature sur le site pour devenir membre du Jury :

30 candidats seront retenus et auront pour mission de lire, évaluer et noter l’ensemble de la sélection des libraires Fnac et de la rédaction de France Inter, afin de choisir les albums finalistes.

Une commission finale se réunira pour élire l’album lauréat. Elle sera présidée par Antoine de Caunes et composée de journalistes spécialisés et de libraires Fnac.

Le nom des finalistes sera annoncé le 10 décembre. Le nom du lauréat sera révélé le 6 janvier 2021 en direct dans l’émission "Popopop" et recevra le Prix BD Fnac France Inter le soir-même.

La bande dessinée primée succèdera à "In Waves" d’AJ Dungo (Éd. Casterman), lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2020.

► LA SÉLECTION DES 21 BANDES DESSINÉES EN LICE POUR LE PRIX BD FNAC FRANCE INTER

ALDOBRANDO. Gipi et Luigi Critone / CASTERMAN

ANAÏS NIN. Sur la mer des mensonges. Léonie Bischoff / CASTERMAN

BÉATRICE. Joris Mertens / RUE DE SÈVRES

CARBONE & SILICIUM. Mathieu Bablet / ANKAMA ÉDITIONS

GÉANTE. Jean-Christophe Deveney et Núria Tamarit / DELCOURT

GHOST KID. Tiburce Oger / GRAND ANGLE

KARMEN. Guillem March / DUPUIS

LA BOMBE. Alcante, LF Bollée et Denis Rodier / GLÉNAT

L'ACCIDENT DE CHASSE. David L. Carlson et Landis Blair / SONATINE

LA DERNIÈRE ROSE DE L’ÉTÉ. Lucas Harari / SARBACANE

LA NUIT EST MON ROYAUME. Claire Fauvel / RUE DE SÈVRES

LA PATRIE DES FRÈRES WERNER. Philippe Collin et Sébastien Goethals / FUTUROPOLIS

LE BARON. Jean-Luc Masbou / DELCOURT

LE CONVOYEUR. 1. Nymphe. Dimitri Armand et Tristan Roulot / LE LOMBARD

PAYER LA TERRE. Joe Sacco / FUTUROPOLIS

PEAU D'HOMME. Hubert Et Zanzim / GLÉNAT

PUCELLE. 1. Débutante. Florence Dupré la Tour / DARGAUD

RADIUM GIRLS. Cy / GLÉNAT

RAVEN. 1. Némésis. Mathieu Lauffray / DARGAUD

SOEURS D'YS. La malédiction du royaume englouti. M.T. Anderson et Jo Rioux / RUE DE SÈVRES

UN TRAVAIL COMME UN AUTRE. Alex W. Inker et Virginia Reeves / SARBACANE

► UN IMPORTANT DISPOSITIF DE MISE EN AVANT : DANS LES MAGASINS FNAC ET SUR FRANCE INTER

À la Fnac, l’histoire de la bande dessinée commence dès 1974 avec l’inauguration de la première librairie de l’enseigne, au sein de la Fnac Montparnasse.

Avec plus de 8 millions de BD vendues chaque année, la Fnac, premier libraire de France, a largement contribué à la promotion du genre, à travers de nombreuses actions de prescription, des rencontres avec les plus grands auteurs, des ateliers, des expositions ou des rétrospectives en hommage aux maîtres de la BD.

À France Inter, la BD se glisse depuis toujours dans les programmes de la radio : tantôt dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, tantôt chez Augustin Trapenard, mais aussi et surtout chez Antoine de Caunes, Charline Vanhoenacker, Emmanuel Khérad ou dans les rendez-vous d’information de la rédaction.

France Inter, forte de ses 7 millions d’auditeurs, donne donc la parole aux auteurs, aux dessinateurs, aux éditeurs et va plus loin encore en soutenant chaque année des rendez-vous incontournables ou des sorties d’albums.

Partenaire du meilleur de la BD et du roman graphique, France Inter réaffirme ainsi sa position de média prescripteur comme elle le fait dans le domaine du cinéma, des séries TV, du théâtre et de la musique.

