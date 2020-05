“L’espoir au Printemps : dessine comme Hockney" du 5 mai au 21 juin 2020

David Hockney No. 153 5th April 2020 iPad drawing © David Hockney

Ce mardi 5 mai, le Théâtre du Châtelet, le Centre Pompidou et France Inter, lancent sur leurs réseaux sociaux une invitation aux artistes amateurs de tous âges, confinés dans tout le pays, à réaliser une œuvre à l’instar de David Hockney, autour du Printemps et du message d’espoir qu’il véhicule.

Le 16 avril dernier, David Hockney offrait au public français, en partenariat avec le Théâtre du Châtelet et France Inter, dix œuvres inédites décrivant l’arrivée du Printemps dans la campagne normande où il séjourne désormais.

Pas de limite d’âge, pas de prérequis, chacun est invité à se glisser dans les habits du peintre britannique et à s’inspirer de son arbre de printemps pour en proposer sa propre interprétation et la partager sur les réseaux sociaux sous le hashtag #HockneyPrintemps et/ou à l’envoyer à l’adresse mail :

hockneyprintemps@sabir.paris

Cet appel à contributions ouvert à tous prendra fin le 21 juin, premier jour de l’été.

Un jury, formé par les trois institutions partenaires, choisira 10 œuvres parmi celles partagées ou envoyées. Celles-ci feront l’objet d’une exposition à la réouverture et seront présentées en ligne par les partenaires.

En cette période incertaine pour les citoyens et le monde de la culture, France Inter, le Centre Pompidou et le Théâtre du Châtelet souhaitent plus que jamais affirmer leur soutien à la création et permettre à chacun d’accéder à la culture et de développer sa propre expression artistique.

