Dans les rues de Beyrouth, aux messages d'affection et de soutien transmis par Emmanuel Macron, les Libanais répondent avec emphase. Et rappellent un attachement historique entres les deux pays, qui partagent une certaine idée de la civilisation. Reportage.

Pour certaines versions qui pourront être affinées par les historiens, la relation particulière entre la France et le Liban serait née en 1214 avec un simple "coup de fil", témoigne, amusé, ce Libanais rencontré dans les rues de Beyrouth :

"Saint-Louis a appelé le patriarche libanais et lui a dit : 'Nous, on se considère comme la même chose. On vous protège'."

Mais la France n'est pas qu'histoire passée au Liban. Nous sommes dans un quartier pauvre de Beyrouth à tendance musulmane et, là encore, le drapeau tricolore s'invite, alors qu'on ne s'y attend pas forcément.

La France, terre chrétienne également, explique le professeur d'histoire Nassib Khoury, qui rappelle aussi l'enjeu géopolitique du Liban.

À partir des XVIIe et XVIIIe siècles, les Européens, et plus particulièrement les Français, le royaume de France, vont commencer à avoir un pied à terre au Liban. Et ce pied à terre va se transformer en une relation plus particulière, plus généralisée, qui ne se limite plus seulement à une communauté considérée comme catholique.