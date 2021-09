Le 11 septembre 2001, le monde entier est renversé par l'effondrement des tours du World Trade Center à New-York. En France, François Hollande, alors secrétaire général du Parti socialiste, comprend, à quelques mois d'une nouvelle présidentielle, que le monde est en train de changer.

François Hollande, dans son bureau à Paris © AFP / Bertrand Guay

Le 11 septembre 2001 était un mardi. Et comme tous les mardis, c'était jour de Bureau national au Parti socialiste, qui à l'époque avait encore son siège rue de Solférino, à Paris. Avec ses équipes, le Premier secrétaire du parti, François Hollande, passe en revue les sujets qui s'annoncent centraux dans le débat public pour l'élection présidentielle de 2002.

"Au moment où nous commençons à débattre, nous avions déjà vu des images télévisées d'un avion qui était rentré dans l'une des tours, sans que l'on sache si c'était un accident ou une attaque. Nous étions déjà secoués par l'information. J'ai dit qu'il n'y avait plus de raison de tenir ce bureau, je suis allé dans mon propre bureau regarder ces images", raconte-t-il.

François Hollande, depuis son bureau, est spectateur de la tragédie :

"Nous avons été pris en haleine, en effroi : nous comprenions à ce moment-là que nous étions devant un événement qui ne pouvait pas concerner que les États-Unis, et qu'une page noire de notre histoire allait s'ouvrir".

Depuis son bureau, François Hollande passe en urgence un premier coup de fil au Premier ministre socialiste, Lionel Jospin : "Nous comprenons aussi que l'élection présidentielle qui va s'ouvrir dans peu de temps va se tenir sur des thèmes qui ne sont plus ceux de l'emploi, de l'économie, du social seulement, mais aussi de la sécurité - ce qui ne manquera pas de se produire".

"La démocratie doit être plus forte que le terrorisme"

Quatorze ans plus tard, François Hollande se retrouve à l'Elysée, confronté en janvier puis en novembre 2015 aux pires attentats que la France ait subis depuis la seconde Guerre mondiale. "Ce sont des démocraties qui sont en cause, et nous devons répondre en démocrates", juge-t-il. "Nous avons considéré que c'était dans la justice que devaient être prises les décisions de sanction. C'est ce qui nous différencie de ce qu'il s'est passé aux États-Unis, où il y a des terroristes qui sont détenus à Guantanamo sans avoir été jugés".

"Nous considérons que la démocratie doit être, et est toujours, plus forte que le terrorisme", dit-il comme un slogan de résistance, alors que se tient à Paris un procès hors normes, celui des auteurs des attentats du 13 novembre 2015.