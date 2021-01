Une semaine après l'investiture de Joe Biden, l'une des images qui ont le plus fait le tour du monde n'est pas celle du nouveau président, mais du sénateur Bernie Sanders, moufles aux mains, dans la tribune de l'événement. Une image qui a débouché sur des initiatives étonnantes.

En sweat-shirt, en peluche ou en gâteaux, Bernie Sanders © Captures d'écran

C'était l'une des images fortes de la semaine dernière, au moment de l'investiture de Joe Biden : le sénateur Bernie Sanders, ancien candidat à la primaire démocrate, assis sur l'une des chaises de la tribune, les bras croisés, moufles au main, masque sur le visage, semblant à moitié endormi. Dans la foulée de la cérémonie d'investiture, de très très nombreux détournements ont été disséminés sur le web, mettant le sénateur dans toutes les postures, parfois les plus insolites. Au point qu'un site Internet, "bernie-sitting", a été créé, pour permettre à tous les internautes de coller l'image détourée sur le fond de leur choix.

Mais le plus impressionnant c'est que, désormais, l'image de Bernie Sanders semble être sortie du web pour s'incruster dans la "vraie vie", à travers des objets fabriqués à l'effigie du sénateur. Et notamment des poupées réalisées au crochet. La créatrice, qui se fait appeler Tobey Time Crochet, a même mis à disposition des internautes un mode d'emploi – vendu cinq euros – pour reproduire soi-même la petite figurine au crochet.

Des gâteaux par dizaines

À deux reprises, on l'a aussi vu reproduit sous forme alimentaire. Les comptes "FunkyFoodArt" et "The BakeKing" ont respectivement reproduit "Bernie" sous forme de disposition de légumes dans une assiettes, et de gâteau plein de glaçage. Et aux États-Unis, une pâtisserie de la ville d'Howell, dans le Michigan, a commercialisé des cupcakes à l'effigie du sénateur.

Invité à la télévision américaine, Bernie Sanders a expliqué qu'il "était juste là, à rester au chaud, de prêter attention à ce qu'il se passait". Il rendu hommage à "la dame qui a fait ces moufles, une enseignante qui vit dans le Vermont, une personne très bien qui a été submergée par l'attention qu'a suscité ses moufles !" : en effet, Jennifer Ellis, 42 ans, avait envoyé ces moufles en laine recyclée à Bernie Sanders après sa défaite à la primaire démocrate de 2016.

Après la mise en avant des moufles la semaine dernière, elle dit avoir reçu plus de 13 000 messages demandant s'il était possible d'en recevoir une paire. Si elle explique ne pas pouvoir répondre à toutes ces demandes, elle a toutefois créé quelques paires, qu'elle a mises aux enchères au profit d'associations.

Mais l'initiative la plus originale vient du principal intéressé, Bernie Sanders lui-même – ou plutôt son équipe de campagne. Celle-ci a conçu un T-shirt et un sweat-shirt à l'effigie de l'homme politique sur sa chaise, d'après la photo originale du photographe Brendan Smialowski. Et celui-ci est vendu entre 27 et 45 dollars au profit d'une association caritative. Victime de son succès, celui-ci n'est pas disponible avant 4 à 8 semaines, d'après le site officiel de Bernie Sanders.