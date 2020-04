On voit depuis le début du confinement fleurir partout le hastag “Restez chez vous”. Et si l’on “gestait" chez nous ? C’est ce que propose la Compagnie de l’Hippocampe, spécialisée dans les arts du geste. Elle a conçu un tuto pour que chacun puisse reproduire à la maison une courte pièce d’une minute.

Comme toutes les compagnies, l’Hippocampe a dû annuler tous ses spectacles ainsi que ses actions de formation. Mais elle a souhaité conserver le lien avec ses élèves, et l’étendre au plus grand nombre en proposant des tutos pour réaliser un court spectacle, dans le genre du "théâtre de geste".

L’idée de Luis Torreado, qui dirige la compagnie de l’Hippocampe, est que chacun puisse trouver du plaisir avec son corps confiné.

Souvent, on couve les gestes à l'intérieur de soi. J'espère que cette expérience va aider chacun à extérioriser ses émotions. On propose de mettre les gens en mouvement pour libérer les angoisses et les tensions.