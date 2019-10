Ce 31 octobre, c'est Halloween : une fête aux origines anglo-saxonnes qui s'est petit à petit étendue dans le monde entier. Une conquête du monde permise notamment grâce à la culture populaire : monstres, sorcières et citrouilles ont essaimé films et séries ces 40 dernières années. Mais saurez-vous les reconnaître ?

La citrouille est le symbole d'Halloween, y compris au cinéma © AFP / Wang Gang / Imaginechina

Des vampires, des fantômes, des monstres et surtout, surtout, des citrouilles : c'est Halloween partout dans le monde... et sur vos écrans aussi ! La célèbre fête qui précède la Toussaint, chaque 31 octobre, est devenue un motif récurrent du cinéma et de la télévision. C'est grâce à cette place capitale dans la culture populaire que cette fête aux origines païennes s'est répandue au-delà du monde anglosaxon - avec plus ou moins de succès selon les zones et les années.

On ne compte plus les films, qui prennent Halloween comme sujet ou comme toile de fond... y compris dans des sagas de films ou des séries qui sortent du genre de l'horreur et du fantastique. Saurez-vous reconnaître les films ou les séries dont sont extraites les 15 images qui suivent ?

>> SI VOUS CONSULTEZ CET ARTICLE DEPUIS L'APPLI FRANCE INTER, CLIQUEZ ICI POUR AFFICHER LE QUIZ