La ville-État de Hambourg et ses près de 2 millions d’habitants auront à partir de ce samedi 28 août libre accès aux restaurants, théâtres et autres lieux de culture et de divertissement uniquement s’ils ont guéri du coronavirus ou s’ils ont été vaccinés. Une première en Allemagne qui fait débat.

En Allemagne on dit "3G" pour parler des personnes vaccinées, guéries et testées. Le nouveau modèle qu'inaugure Hambourg s'appelle "2G", uniquement les guéris et les vaccinés © AFP / DPA / Peter Kneffel

"Une telle décision ressemble, sans le dire, à l’obligation vaccinale" peut-on lire dans la presse ces jours-ci à côté du mot "discrimination".

Le nouveau modèle, décidé par la ville-État à majorité SPD (Sociaux-démocrates) et Verts, fait des vagues dans un pays où l'acte de la vaccination est laissé à la libre appréciation de chaque citoyen.

Le nouveau modèle qu'inaugure Hambourg s'appelle "2G", uniquement les guéris et les vaccinés. Rien à voir avec la technologie de nos téléphones mobiles, même si en Allemagne, on parle aussi de "3G" pour parler des personnes vaccinées, guéries et testées. En langue allemande, "Geimpft, Genesen, Getestet".

Ici pas de pass, pas d'appli, les restaurateurs, les salles de concert, les théâtres, vérifient directement les certificats de vaccination, parfois même en demandant une pièce d'identité, sans que ça fasse débat. Ici chacun se plie à la règle.

Dans les faits, chaque établissement est libre d’appliquer la règle qu’il préfère, et donc d’accepter aussi les personnes testées négatif. En revanche, ça ne peut pas être le cas du personnel. Dans les restaurants, les théâtres ou par exemple à la Philharmonie de l'Elbe. Son porte-parole, Jan Reuter, se réjouit "de cette marge de manœuvre" qui leur est offerte : certes, il peut désormais pousser la jauge au maximum. Mais il reconnaît que "cela pose vis-à-vis des musiciens ou des employés, de grands défis opérationnels, juridiques et éthiques".

Certains établissements vont donc attendre avant de passer à cette règle plus restrictive

C’est le cas du monde de la nuit (environ 110 scènes musicales, 55 organisateurs de soirées et une demi-douzaine de festivals), une bonne moitié hésite. Plusieurs théâtres attendront octobre ou novembre pour changer de concept d'hygiène. Certains cinémas ont d’ores et déjà refusé le changement préférant laisser de l’espace entre les spectateurs (la règle est d'1,50 mètre en Allemagne).

D’autres disent ne pas avoir le choix, c’est le cas des petits établissements du monde de la gastronomie. Accepter ce nouveau modèle qui met fin à la distance à respecter entre les tables, c’est leur seule façon de survivre.

La voix vraiment la plus enthousiaste est venue du président du club de football de St Pauli, qui compte de très nombreux fans bien au-delà de la ville d’Hambourg. Il voit dans cette décision la possibilité, enfin, de remplir son stade et donc d’augmenter les revenus liés à la billetterie.

Dans le reste du pays – les 15 autres États allemands – on observe le changement en se demandant : à qui le tour ?