"Harry Potter à l'école des sorciers" (re-re)passe ce soir à la télé. Connaissez-vous vos sortilèges de base, ou êtes-vous un irrécupérable moldu ? Pour être fixé, faites notre quiz sur le premier film de la saga culte.

Harry en train de parler à un chapeau. © Capture d'écran Harry Potter à l'école des sorciers

On ne présente plus Harry Potter et sa célèbre cicatrice en forme d'éclair. Les romans de J. K. Rowling, son autrice britannique, ont été traduits dans quatre-vingt langues. En tout, les aventures du sorcier se sont vendues à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde entier. Mais êtes-vous vraiment au point sur le premier film de la saga culte, "Harry Potter à l'école des sorciers", (re)diffusé ce mardi soir sur TF1 ? Rien n'est moins sûr. Allez, osez répondre à notre quiz pour voir si vous avez le niveau.

Et si vous êtes sur l'application mobile de France Inter, cliquez sur ce lien pour jouer à notre quiz quand même.