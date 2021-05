À l'occasion du 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte (1821-2021), voici une sélection d'émissions et de podcasts pour retracer le parcours du légendaire officier corse devenu empereur de France. Découvrez les évènements les plus symboliques de son histoire comme de son mythe.

Statue de Napoléon Bonaparte (1769-1821), monument de la place d'Austerlitz consacré à l'empereur à Ajaccio, Corse © Getty / DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY / Contributeur

Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais - Série Podcast

Une série de Podcast au cours de laquelle Philippe Collin vous propose de découvrir tout ce qui continue à faire vivre la légende et l'épopée napoléonienne, 200 ans après la mort de l'aigle, le 5 mai 1821.

Un récit ponctué par des archives sonores qui vous plongent au cœur du quotidien du personnage, remettant aussi au goût du jour la verve de ses proches témoins. Comment sa mort a-t-elle cristallisé l'imaginaire collectif au point de signer un certaine forme de renaissance napoléonienne ? Un réinvestissement permanent de ses legs institutionnels par la postérité qui aura magnifié à sa suite son propre mythe sinon sa propre légende. Découvrez son sens de la famille, son esprit de réforme, sa volonté d'ériger un nouvel ordre social et sa sauvegarde, assurée par une police sur mesure. Retour aussi sur son irrémédiable désir de conquêtes ; l'image du sauveur et de l'homme providentiel… Autant de facettes qui nourrissent toujours la pop-culture et posent la question de ce que bien être le "bonapartisme".

Et pour les plus jeunes, deux épisodes des Odyssées de Laure Grandbesançon :

Bonaparte et la campagne d’Italie 1796-1797

Découvrez le temps de ses premières gloires militaires, sa manière de faire la guerre en Italie, où il signe ses premiers hauts faits d'armes. Il faudra aux ennemis de la France révolutionnaire puis impériale une quinzaine d'années pour comprendre comment il fait la guerre. Avec l'historien Patrice Gueniffey, retour sur sa stratégie fondée sur la vitesse, sur la division des forces ennemies, un esprit de camaraderie hors du commun, sur la concentration des forces au moment de livrer bataille qui sidère ses adversaires. Comment en vient-il a susciter autant d'admiration ?

9 novembre 1799 : le coup d'état du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte

L'historien Emmanuel de Waresquiel raconte comment s'est déroulé le coup d'état mené par Bonaparte ces 9 et 10 novembre 1799 au château de Saint-Cloud, lorsqu'il pénètre de force avec son armée dans la salle où se sont réunies les deux assemblées législatives du Directoire en session extraordinaire. Comment cette entreprise contribue-t-elle à mettre fin à la Révolution française, en dissolvant le Directoire, laissant place à un nouveau régime, le Consulat. En quoi ce coup de force marque le point de départ du pouvoir napoléonien en France ?

Napoléon Bonaparte, le Premier Consul

Avec le Consulat, l'heure est aux réformes, qui faisaient défaut au Directoire. L'historien Patrice Gueniffey explique comment Bonaparte et les deux autres consuls de la République mettent en place une autorité nouvelle restreignant le rôle législatif des assemblées au profit du pouvoir exécutif consulaire. L'institution du Conseil d'Etat, chargé de rédiger les projets de lois, véritable symbole de la réconciliation nationale. Réformes qui témoignent de la volonté napoléonienne de réaliser un compromis entre la tradition monarchique et l'époque révolutionnaire, en matière d'administration des finances publiques et des réformes juridiques.

Napoléon et Letizia : Bonaparte de mère en fils

Plongez dans la formidable fiction de Jean-Benoît Patricot où on découvre combien la mère de Napoléon, Laetitia Bonaparte, tient une place essentielle dans la légende napoléonienne autant que les origines corses de sa famille. Une mère qui devient mère d'un empereur. Un destin hors du commun et fort inattendu qui fascine toujours, dans une période qui fut extrêmement troublée. Entre les deux, il y a eu énormément d'aventures, sa mère a vécu 15 années de sa vie sous les ors des palais impériaux. Un destin extraordinaire au cœur de l'épopée napoléonienne.

Napoléon et les femmes

Aux côtés d'un des plus grands spécialiste de l'histoire napoléonienne, Jean Tulard, retour aux origines de cet amour passionnel que l'aigle aura partagé avec Joséphine, dont le portrait permet de mieux comprendre les conditions d'existence sociales auxquelles dépendent les femmes pour survivre à cette époque. Napoléon institue un code civil où les femmes ne doivent avoir aucun rôle politique, sont renvoyées aux charmes et à l'obéissance. Par l'institution du code civil, Napoléon impose sa vision des rapports hommes/femmes.

Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte : l’impossible conquête

Dans cette fiction de Corinne Klompla, retour sur l'histoire de sa relation tumultueuse avec Napoléon Bonaparte, entre 1798 et 1814. Ce sont aussi des années de grande créativité pour Germaine, mais aussi des années très dures, d'exil forcé. On oublie souvent la jeune auteure républicaine qui, pour l'époque, avait transgressé les règles et le code napoléonien en osant se lancer dans une carrière d'intellectuelle officielle, auquel a été associé le scandale d'une trajectoire atypique méprisée par Napoléon.

Les sœurs de Napoléon

Attaché au sens de la famille, Napoléon cultive une certaine logique du clan pour faire briller son pouvoir. L'historien de renom Jean Tulard souligne combien les trois sœurs de l'aigle lui sont d'un recours fondamental : Elisa, Caroline et Pauline. Napoléon exploite ses liens familiaux pour honorer ses stratégies de conquêtes et d'occupations des puissances conquises au gré de son expansion militaire. Comment met-il en place ce dispositif familial ?

L’Europe napoléonienne

Comment Napoléon est-il devenu le maître de l'Europe, dépassant les simples frontières héritées de la Révolution française, étendant la France par-delà la frontière du Rhin ? Comment s'opère la départementalisation de l'Europe et la vassalisation des royaumes ? Des États satellites à un système de royaumes dirigés par des membres de la famille impériale, à la Confédération des États du Rhin, en 1806, en passant par la constitution du royaume de Westphalie en 1807, la conquête de l'Espagne en 1808 ou encore l'annexion des États du pape… Découvrez le rythme des conquêtes, année par année, avec l'historien Jean-Philippe Rey.

14 septembre 1812 : Napoléon entre dans Moscou

L'historien Emmanuel de Waresquiel vous propose le récit d'un des grands épisodes de la campagne de Russie : l'incendie de Moscou dans la nuit du 15 au 16 septembre 1812, qui fait suite à la bataille de la Moskova du 7 septembre 1812, dont la victoire tactique française a permis d'ouvrir les portes de Moscou à Napoléon. C'était sans savoir la surprise effervescente que le gouverneur de Moscou offrit à Napoléon en incendiant la ville, honorant ainsi une politique de la terre brûlée qui a profondément perturbé les forces impériales sur place. Derniers feux de la grande armée napoléonienne avant de finir par être décimée par l'hiver lors de la retraite de Russie.

2 avril 1814 : Première abdication de Napoléon

Malgré quelques sursauts, la France impériale n'a plus d'autres choix que de se replier sur elle-même. Les forces françaises étaient déjà sorties exsangues de la campagne et la terrible retraite de Russie. Les monarchies coalisées exploitent cet affaiblissement manifeste de la France Napoléonienne. Vainqueurs de la campagne d'Allemagne de 1813 et désormais supérieures en nombre, les armées de la Coalition acculent la France. Face à son ultime défaite dans le cadre de la campagne de France, Napoléon est contraint d'abdiquer en avril 1814. Récit de l'historien Emmanuel de Waresquiel.

Napoléon après 1815 : mythe et légende

L'historien Sudhir Hazareesingh décrypte comment le destin napoléonien a été transmis et réinvesti par la postérité. Le rôle de l'indissociable contribution de l'historien Emmanuel de Las Cases par la rédaction du célèbre Mémorial de Saint-Hélène, une co-production avec l'homme-symbole qui devait léguer une image conciliatrice de son héritage. Le retour des Cent-Jours aura été la source de grandes commémorations populaires car, jusqu'au milieu des années 1820, on refuse de croire que l'aigle est mort, et sa légende continue à se façonner durant tout le XIXe siècle. La légende s'édifie au gré des configurations idéologiques les plus diverses.

L’échec de L’Empire

Gérard Grunberg, historien spécialiste de l'histoire de la vie politique française explique comment ce qui a fait la force de l'empire durant son apogée, s'est brutalement retourné contre lui au moment des déconvenues à partir de 1808. À l'intérieur comme à l'extérieur, comment le système de valeurs impérial pensé sur mesure a-t-il fini par se retourner contre lui-même, une fois que l'horizon des victoires s'est dissipé ? Comment sa quête constante de légitimité a-t-elle fini par ternir son règne ? La débâcle napoléonienne fit pour la première fois ressortir la fragilité d'un régime pour lequel toute défaite lui était devenu fatale.

Aller plus loin

