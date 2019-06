Aux Antilles Françaises, le terme habitation désigne un ensemble regroupant un domaine agricole, des bâtiments domestiques et industriels, des outils de production et des plantations. L'histoire de l’habitation Clément témoigne des grands événements qui ont marqué la Martinique depuis le XVIIIème siècle.

l'habitation Fondation Clément © JF Gouait

Aujourd'hui connue en Martinique sous le nom habitation Fondation Clément, ce domaine de 160 hectares sur la commune du François, offre à visiter outre l'ancienne distillerie du rhum Clément, à présent musée consacré à la fabrication du rhum, et siège de la Fondation Clément, mais également les chais de vieillissement du rhum qui sont toujours utilisés actuellement, aussi des bâtiments d'habitation de style créole (dont certaines furent cases d’esclaves jusqu’en 1848) ainsi que l'habitation principale qui date du XVIIIème siècle.

L’habitation historiquement nommé "l’Acajou" est l’écrin d’un parc botanique de 16 hectares, labellisé jardin remarquable et qui compte une collection de plus de 300 arbres et plantes tropicales environnés de pièces d'eau et de plus d'une douzaine de sculptures contemporaines sans oublier un espace d'art contemporain et une bibliothèque.

Les jardins de l'habitation Clément / Jean-Baptiste Barret

Les origines de l'habitation

Le plus ancien document connu relatif au domaine est une carte dressée vers 1770, autour d’une habitation nommé Litré mais il faut attendre la première moitié du XIXème siècle pour que soit réuni autour d’une seule habitation baptisée Acajou, les trois habitations voisines.

On est dans la situation de ce que l'on peut avoir en Europe dans les filatures ou chez les maîtres de Forges où l'on a l'usine et dans la cour, une magnifique maison dans cet environnement industriel

L'ancienne distillerie de l'habitation Clément / Jean-Baptiste Barret

Florent Plasse, chargé du patrimoine à la Fondation Clément vous fait visiter en premier lieu, l’habitation principale situé sur un morne (une petite montagne qui domine le paysage), maison évolutive construite en bois avec un étage, couverte de tuiles en terre cuite et dotée de galeries périphériques au premier niveau. L'habitation est d’abord une simple case, qui correspond aujourd’hui au salon central, puis au fil du temps la maison se voit rajouter ces pièces additionnelles.

3 min Visitez la maison principale avec Florent Plasse Par Franck Olivar

Habitation Clément, la salle à manger / Jean-Baptiste Barret

L’habitation doit son unification et l’appellation « Acajou » à Françoise Maillet. Issue d’une famille de colons, Françoise Maillet grâce à l’achat d’un moulin à vapeur qui lui permit d'accroître la production sucrière, put racheter les trois propriétés d’origines, mais elle subit de plein fouet la crise sucrière en 1884 et doit cesser son activité au point que l’habitation est saisie en 1887.

L'habitation Clément

La maison principale de l'habitation Clément / Jean-François Gouait

Homère Clément est la figure archétypale de cette génération de Martiniquais, de gens de couleurs que l’on appelle les grands mulâtres

L’Acajou est alors acheté le 19 avril 1887 par le Dr Homère Clément, symbole de l’ascension sociale des hommes de couleurs de la Martinique. Figure emblématique de l’habitation au point que celle-ci devenue Fondation en 2016 adopte le nom de cette dynastie centenaire.

Florent Plasse vous présente le patriarche qui marqua de son empreinte l’habitation.

2 min Découvrez Homère Clément avec Florent Plasse Par Franck Olivar

L’habitation est ouverte au public dès la fin des années 80 et la maison est classée au titre des monuments historiques en 1996.

L'habitation Acajou devient habitation Fondation Clément

Depuis 1986 l’entreprise rhumière a été rachetée par GBH (Groupe Bernard Hayot) une entreprise martiniquaise qui a redéployé commercialement cette activité en l’ouvrant vers la culture.

Après restauration complète des bâtiments, la création d’un parc botanique début 2000 et la valorisation d’un patrimoine lié au rhum, la Fondation d’entreprise Clément hébergée sur l’habitation crée en 2016 trois espaces d’exposition aux artistes de la Caraïbes ainsi qu’une bibliothèque patrimoniale riche de 15 000 ouvrages, ouverte au public et aux chercheurs que vous propose de visiter Florent Plasse.

2 min Entrez dans la bibliothèque avec Florent Plasse Par Franck Olivar

La bibliothèque de la Fondation Clément / Jean François Gouait

Actuellement la Fondation Clément développe un projet d’une bibliothèque virtuel avec l’Université des Antilles qui a créée il y a une dizaine d’année la plateforme numérique MANIOC (bibliothèque numérique Caraïbe Amazonie plateau des Guyanes) en partenariat avec Gallica de la BNF.

Pour aller plus loin :

Le site de l’habitation Fondation Clément à Saint François en Martinique